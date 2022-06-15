英國欲將尋求庇護者送往東非國家盧安達的首架班機今天遭到取消，對採取這項爭議性政策的英國首相強生（Boris Johnson）政府而言，無疑是令人尷尬的一記打擊。

英國以1億2000萬英鎊（約新台幣43億元）與盧安達簽訂協議，準備把一些由歐陸乘坐小船橫渡英吉利海峽抵英的非法移民，送到非洲內陸國家盧安達居住。這項計畫讓政壇反對者、慈善團體、教會領袖備感錯愕，表示這麼做不人道。

預計登機的人數從原本的130人降到今天的7人，然而拜歐洲人權法院（European Court of Human Rights, ECHR）在最後關頭的裁決所賜，最終無人被送走。

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）表示，對「法律挑戰和（歐洲人權法院）最後一刻的裁決」讓班機無法起飛感到失望，但她矢言要繼續推行這項備受批評的政策。

代表部分移民祭出法律行動的慈善組織Care 4 Calais推文說：「最後一張機票取消。沒有人會去盧安達。」

這要歸功於歐洲人權法院的一項判決，也就是至少有一名尋求庇護者必須留在英國，因為無法保障其在盧安達的合法未來。

巴特爾說，歐洲人權法院的干預「令人非常驚訝」，並表示「將安排這次未登機的許多人搭乘下一個航班」。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）曾堅稱，無論有多少人登機，這架飛往盧安達首都基加利（Kigali）的航班都必須離開，班機最終未能起飛，令強生的保守黨政府尷尬不已。

特拉斯今天稍早告訴天空新聞網（Sky News）：「飛機上會有移民，他們這次不搭，也會搭上下一個航班，因為我們決心破除惡劣的人口販運模式。」

歐洲人權法院發布一項緊急臨時措施，以避免一名預訂登上這班飛機的伊拉克男子被驅逐出境，因為他可能遭受拷打，且他的庇護申請尚未完成。

位於法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲人權法院表示，這項驅逐行動應該等到英國法院7月就這項政策的合法性作出最終裁定。

特拉斯說，對打擊剝削弱勢移民的人口販運幫派集團來說，這項政策至關重要。聯合國難民事務高級專員公署則批評英國這項政策是「全然的錯誤」。

在英國政府承諾脫歐後會加強邊界控管之後，人數創紀錄的移民從法國北部穿越危險的海峽來到英國，為倫敦當局帶來壓力。

英國媒體說，在格林威治時間今天12時前，約有260名試圖乘坐小船橫渡英吉利海峽（English Channel）的移民在多佛港（Dover）被帶上岸。

自今年以來，已有上萬人涉險穿越海峽。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110615