虛擬貨幣市場近期出現劇烈跌勢，比特幣更是快要跌破重要支撐2萬美元，將比特幣定為法定貨幣的薩爾瓦多也面臨虧損，其持有的比特幣市值已經腰斬，但薩爾瓦多政府並不害怕，財政部長Alejandro Zelaya表示，「當很多人說財政風險很高時，我能做的就是微笑。」

路透社報導，薩爾瓦多持有超過1億美元的比特幣，如今市值已經腰斬一半以上，其中去年10月，薩爾瓦多總統Nayib Bukele曾在推特上表示，他們以5.9萬美元的價格買進420枚比特幣，總價值約2500萬美元，現在只剩下950萬美元，市值重挫超過62%。

儘管如此，薩爾瓦多官員並不擔心此事，Alejandro Zelaya說：「當人們告訴我，薩爾瓦多因比特幣面臨的財政風險非常高的時候，我唯一能做的就是微笑，其實財政風險非常小。」

Alejandro Zelaya也引用德國之聲的數據指出，薩爾瓦多目前在比特幣的損失約為4000萬美元，然而這筆錢不到薩爾瓦多國家總預算的0.5%。

信用評價機構DBRS Morningstar數據顯示，無論薩爾瓦多買比特幣是賺錢還虧錢，這些金額都只是該國持有的36.5億美元外匯存底的其中一部分。