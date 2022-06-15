大學甄選入學委員會今公布今年申請入學統一分發結果，獲分發人數5萬0767人，報名分發率為57.62％。今年各校缺額人數共1萬0294個，較110學年6265個大增4029個，缺額人數是4年來最高，其中台、成、清、陽明交大、政等頂大缺額率在10％至22％間，甚至連搶破頭的醫學系也有117個缺額，歷年罕見。

甄選委員會表示，今年申請入學總報名人數8萬1350人，較110學年8萬5422人減少4072人，而申請入學招生名額5萬5810個（含願景組123個，不含原住民、離島、願景計畫外加名額），相較110學年5萬5541個，增加269個。

今年考生平均申請校系數5.71個，較110學年度5.59個提升，而通過第一階段篩選考生平均通過校系數，今年為2.88個，也較110學年度2.87個增加。再從考生填報志願序獲分發的情形，今年以第一志願序獲分發有4萬3595人，比率為93％，較110學年度89.85％，也有成長。

甄選委員會副總幹事黃仁竑表示，今年獲分發人數4萬6875人（含原住民、離島、願景計畫外加名額，但不含以防疫外加名額獲分發之人數），因總報名人數減少，相較110學年度獲分發人數5萬0767人，減少3892人。今年報名分發率（獲分發人數／總報名人數）為57.62％，較110學年度59.43％減少1.81個百分點。

此外，受疫情影響適用防疫應變方案的考生，若達到校系所訂錄取標準，將依「教育部審核同意招聯會所報防疫應變外加名額原則」進行分發。今年經校系以防疫外加名額錄取並獲分發的個案考生計有1023人，依其選填的就讀志願序分發至61所大學，不影響一般考生權益。

黃仁竑說，今年分發後的招生缺額計有1萬0萬294個（不含原住民、離島、願景計畫外加名額），較110學年度招生缺額6265個，增加4029個。今年招生缺額數增加主要原因為招生名額數增加269個，但總報名人數減少4萬072人，且受疫情影響有1023人改以防疫外加名額分發。

甄選委員會統計，今年缺額比率超過50％的有3校，分別是台灣首府大學100％、明道大學64.71％、華梵大學59.85％，其中台首大1個學生都沒招到，相當慘；缺額率介於20％至50％的有25校，介於10％到20％的有3校，介於0％到10％的有7校，完全沒缺額的僅北藝大1校。

頂大也產生大量缺額。根據統計，台大有176個缺額、缺額率10.06％；成大有298個缺額、缺額率22.51％；清大缺額193個、缺額率16.06％陽明交大缺額202個、缺額率19.5％；政大缺額181個、缺額率19.59％。

此外，過去搶破頭的醫學系，今年也有大量缺額，跌破眼鏡。今年各大些醫學系申請入學共要招604人，但最後僅招到487人，缺額117人；醫學系公費生要招65人，最後僅招到50人，缺額15人。醫學系也有大量缺額，在過去也是很罕見。