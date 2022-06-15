近年受到中美貿易戰、新冠疫情等國際因素，台商積極回流布局，造成國內產業用地需求熱絡。經發局為鼓勵民間加速落地投資，透過自建智慧園區及工業區立體化等方式，持續釋出用地空間，積極打造新北市高就業、高附加價值的產業聚落。

寶高智慧產業園區除擴增實質廠地空間，同時引進具商業、生活機能的支援服務及綠地環境，將寶高打造為「三生一體」智慧園區。新北市政府提供

位於土城區綠意順光天下廠辦大樓，透過立體化容積獎勵，捐贈68坪空間設置里民活動中心，回饋地方需求。新北市政府提供

經發局局長何怡明表示，108年侯市長率隊考察新加坡、泰國、越南等東協國家，進行城市、產業、經濟及文化等交流，並汲取當地成功開發工業園區的經驗，作為新北市開發新型態產業園區的參考，引入創新思維以創造智慧產業群聚效應，帶領新北企業創新研發及升級轉型。

何怡明並舉例指出，如泰國的「安美德工業園」，是東南亞規模最大、入駐跨國企業最多、經營最成功的工業園區，產值超過500億美元，園區建置包含學校、醫院、銀行、商場、飯店等設施，儼然是個工業小城。而以工業4.0為主軸的新加坡「裕廊創新區」則提供協作平台，將研究轉化數據供產業應用，藉由物聯網、機器人、擴增實境等技術，讓傳統製造業技術再升級，且透過商業活動和技能培訓等，建立互助互輔的產業生態系統。

何怡明表示，市府因此投入約41億元，在短短1年8個月內即自行規劃興建完成「寶高智慧產業園區」，除擴增實質廠地空間，同時也引進具商業、生活機能的支援服務及綠地環境，將寶高打造為「生產」、「生活」、「生態」並重的「三生一體」智慧園區，實踐新北在地就業、在地就養的安居樂業理念。

其中，園區一期已成功吸引特斯拉（Tesla）、鴻海及台灣國際航電(Garmin)等國際級大廠加入，標準廠辦進駐率已逾9成8。華碩旗下的工業電腦廠「研揚科技」規劃在寶高園區設置營運總部辦公室，研揚莊永順董事長表示：「研揚近年來專注於AI邊緣運算及智慧城市的打造與規劃，與寶高的建構理念不謀而合，未來希望可以將集團內的所有事業體都集中到寶高園區內，讓整個產業鏈可以更加完整」。

寶高園區2期正如火如荼的展開報編作業，園區1、2期初估將可創造286億元年產值及1萬6,000個就業機會。盼透過指標性廠商的進駐，凝聚相關智慧產業、國內外加速器、孵化器甚至新創平台等，群聚在寶高園區中進行跨域合作，驅動新店乃至於新北各區傳統製造產業向上發展，建立完整的新北智慧產業供應鏈生態圈。

工業區立體化政策更是產業空間拓展的重要體現，透過新增投資、能源管理、營運總部、捐贈公益設施等方式提供容積獎勵，讓建築物向上發展，除了解決空間不足問題外，也有助廠房翻新、拓增廠房面積、市容改善、增加就業機會，更促進業者轉型升級。自108年啟動立體化以來，已累積58件申請案，申請件數為全國第一，總樓地板面積達72.2萬平方公尺，透過容積獎勵額外新增20.5萬平方公尺，創造1,300億元產值。企業也回饋4處公托、育成及活動中心，與市府共構社福空間。

木製裝潢建材商「科定企業」參與工業區立體化方案，於新北產業園區設立企業總部及研發中心，獲得「新增投資」15%、「營運總部」5%，共20%的頂級容積獎勵。科定曹憲章董事長提到：「企業能以較低的投資付出，換取高額容積獎勵，不僅是政府對企業的一大利多，同時也是共創地方經濟發展、互利互惠的良益政策。」；老牌通風機製造商「順光公司」與「綠意開發」合作規劃的土城區「綠意順光天下」廠辦大樓，則將興建約40個廠房單元，引入電子零組件、電機及通訊產業，估計可創造近570個就業機會，透過立體化容積獎勵，捐贈68坪空間設置里民活動中心，提供周遭居民休閒活動場所，回饋地方需求。

經發局補充，除了透過智慧園區創建及立體化容積獎勵，滿足業者對產業空間的需求外，目前也積極辦理瑞芳第二產業園區、林口工一產專區等產業用地開發，民間園區報編作業也持續進行。未來，更規劃於寶高園區建立完整智慧電動車供應鏈聚落，於新莊Fintech金融科技園區提供金融、研發、展示等複合式試驗場域，結合雙和醫院的能量，打造中和灰磘地區為生醫園區，達成2030 智慧經濟新北城的目標。