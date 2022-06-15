因應無接觸感應交易便利性並於大眾捷運交通上的廣泛應用，台新銀行邀請信用卡國際組織「發現金融」(下稱Discover)與新北捷運淡海輕軌合作，於6月15日正式開通發現全球網絡各種卡類刷卡感應支付乘車款。

台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，台新銀行長期致力於提供合作商戶最完整的金流收付服務，有鑑於外國人士來臺在大眾捷運交通上有支付需求，台新銀行邀請Discover與新北捷運淡海輕軌合作，成為臺灣首家支援發現全球網絡卡刷卡服務之大眾交通工具，提升國際旅客付款方式之多元性，待未來疫情趨緩旅客回流時，預料可服務來自全球各國使用發現全球網絡卡的旅客。

發現金融服務公司全球收單業務亞太區董事總經理Annie Zhang表示，與台新銀行和新北捷運淡海輕軌成為合作夥伴，可以讓發現全球網絡卡持卡人在旅遊與搭乘淡海輕軌時，如常的使用他們首選的卡片刷卡感應支付。

淡海輕軌通車以來，服務從紅樹林至淡海新市鎮交通疏運，是在地民眾、學生族群不可或缺的交通工具，近年通車至漁人碼頭之後，更是發揮觀光運輸的價值，本次台新銀行促動淡海輕軌與Discover合作，不僅可服務淡江大學之僑生，國外旅客往返淡水遊玩時，搭乘淡海輕軌直接使用指定之信用卡感應支付就可輕鬆搭乘，此外亦支援NFC功能，可直接使用手機感應進出站。讓便捷的交通網絡及便利的支付方式，進一步延伸到淡海周邊生活圈並帶動當地商機。

台新銀行為國內收單家數市場第一，合作商戶已逾16萬家，涵蓋食、衣、住、行、育、樂各項產業，台新銀行領先業界提供全方位的收付服務，未來也將積極持續擴大支付應用場域，為商戶及持卡人創造便利的收付情境，並致力於與Discover等國際組織持續推動創新與便捷的支付方式。