河岸留言展演事業公司2020年未經許可聘僱美國籍等6外國人從事音樂表演工作，遭台北市勞動局裁罰15萬元，該公司主張6人未領報酬沒有違規，提告請求撤罰，台北地方法院認為，就算6名外國人未領報酬但已有表演活動仍違規，維持15萬元的裁罰。可上訴。

2020年11月20日河岸留言因未經許可聘僱6名外國人在其西門紅樓展演館從事音樂表演工作，台北市勞動局調查後，認定該公司違反就業服務法，處分15萬元罰鍰，該公司不服處分向台北市政府提起訴願，訴願遭駁回後，提起行政訴訟。

河岸留言表示，公司以當日門票收入之4成作為對價，但是當日票房不佳未達保證，依合約是不予拆帳，河岸留言基於場地友善立場，給予8000元作為車資、練團、誤餐之補貼，此款項並非演出費用，參與演出之外籍人士並無收受任何演出費用。

河岸留言指出，與6外國人事實上並無對價關係，此案如果公司合法申請卻因「演出人員的個人紀錄」以及「公部門行政效率不彰」下受罰，是非常不公平的待遇，反而「縱容了其他同業不用申請工作許可」的行為，實為不可取之表彰等情，請求撤銷裁罰。

台北地院行政訴訟庭認為，縱使6名外國人實際上未取得報酬，但6人確有在該公司所舉辦的表演活動，從事演出工作，6人已有為該公司工作事實，河岸留言有未經許可聘僱6人工作之違規行為，駁回其訴訟，仍判罰15萬元。