36歲男藝人李國毅上月22日發布IG全黑限時，事後才得知爺爺已經去世，享耆壽95歲，爺孫倆打小感情十分要好，長大成人更一有時間便回老家探望，悉心照料年事已高的長輩，孝心感動體貼，日前李家終於辦妥爺爺的告別式，才過了3天孫子李國毅忍不住思念吐露心事：「親愛的爺我永遠想著你」引人鼻酸。

在3天前，曾任台北縣議員爺爺辦完告別式，這幾天李國毅陷入對爺爺思念之中，先前他才在IG貼出一張紅包圖，袋子上的工整筆跡寫著對他的關心，「擔心你排舞太熱，買了兩件瞬涼褲給你，愛你」接著說到「紅包是爺給你的手尾錢(一種喪葬習俗)，他也愛你～加油！」盼望他還能持續地好好生活下去。

15日李國毅再貼爺爺全身照，在IG用文字一字一句打出對爺爺的思念，「親愛的爺事情都辦完了，請好好休息！」喘口氣接著說「你的一生平凡偉大、敦厚樸實，教會我們怎麼愛人，能成為你的子女愛著你是多麼大的幸運，永遠想念你」照片中能見到李國毅爺爺站在一片霧氣中的身影，似乎默默和藹地注視著親人來藉此悼念。

打下這些短短幾個字，孝心感動無數網友，「愛永遠在」、「想念會一直陪伴身邊 」、「爺爺還是在天上愛你們的」、「圓滿了！跟我爺爺同一天，他們都沒有病痛了」、「爺爺對你的愛也是一樣永遠不變，只是我們再也看不到他」、「我媽媽18歲時就離開了，但她永遠永遠在我們心底的最深處」引起眾人一陣落淚鼻酸。