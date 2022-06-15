中國海軍首支航母宣傳片

美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）的衛星影像顯示，眾所矚目的中方003型航母不久可望下水。

據《動力》（The Drive）網14日報導，相關衛星影像是在上海當地時間6月14日下午3:21所拍攝。而圖像顯示，仍在上海江南造船廠進行最後階段打造作業的003型航母置身如今已注滿水的乾船塢內。

而從中可以清楚地看到，它的彈射器上有裝飾，艦島和飛行甲板周遭也四處掛著旗幟，一切都和先前中方航母及其他大型軍艦下水時一樣。

A simply stunning image of the Type 003 aircraft carrier taken on 14 June.



Image by Planet Labs

Report by BY JOSEPH TREVITHICK via https://t.co/YFsd4CTvCY pic.twitter.com/jU7onnLxJd — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) June 14, 2022

003型航母從2010年代中期在江南造船廠開始打造，最近它確切的下水時間廣受各方高度關注。原本專家和觀察家認為，由於上海市海事局先前公布，江南5艘商船將被移出江南造船廠相關水域，意味著它可能在端午節下水。

然而，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S.Rajaratnam School of International Studies）研究員許瑞麟（Collin Koh）推文指出，6月15日是中國國家主席習近平的生日，003型航母下水「將是很適當的禮物」。

003型航母不僅是北京致力擴大並提升整體軍力，也是超越中國邊界，進一步投射國力的要角。根據廣泛報導，003型航母將裝設「電磁彈射系統」（EMALS），而不是較傳統的蒸汽動力裝置。而在最新的衛星照中可以看到，艦上的3套彈射器都有明顯的裝飾，格外凸顯了它們的重要性。除了中方外，至今環顧全球，美國海軍的福特級（Ford-class）航母仍是唯一使用「電磁彈射系統」的航母。