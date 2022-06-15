河北唐山市展開「雷霆風暴」夏季治安整治行動，市委書記武衛東及市長田國良等官員，凌晨巡視指揮部和派出所，強調對各類違法犯罪「零容忍」，保持「一刻也不能停、一步也不能錯、一天也誤不起」的戰鬥狀態，派出所要加強24小時值班和巡邏，確保社會大局平安穩定。

唐山市領導昨晚亦召開會議，強調全天候接收民眾來電來信，落實「一人一方案」，切實解決民眾反映的問題，維護民眾合法權益。

唐山市周日展開「雷霆風暴」行動後，當地民眾踴躍舉報犯罪，市公安局昨日一度有超過百人排隊，當局加開舉報窗口至12個。