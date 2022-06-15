中央流行疫情指揮中心從12日指揮官陳時中確診開始，14日再增3官員染疫，指揮中心淪陷成民眾討論話題，不過北市聯醫中興院區內科醫師姜冠宇表示，名人、官員確診很正常，真正要關心的是兒童及幼兒，受BA.4、BA.5及腦炎、MIS-C威脅，他們疫苗沒打完就不能說是共存。

姜冠宇在臉書表示，名人、官員確診都不是大家該關心的，那是很正常的事情，真正要關心的是小朋友疫苗要打完沒，「他們會因為BA.4、BA.5變異株，持續受腦炎和MIS-C（兒童多系統發炎症候群）威脅才是重點」，只要兒童追加劑和幼兒疫苗沒打完，就不能說共存期末考作業有做完。所以邊境0＋7大家還得再等等，他猜應該Q4（第四季，指10至12月）前夕等到小孩打完疫苗再說。

姜冠宇還表示，指揮中心和各縣巿政府陸續有人確診很正常，直言也許有一天名人確診不會被報導時，才是真共存。

同時，姜冠宇認為，疫情報導重點應該放在重症案例的呈現比較恰當，才能知道現在醫療量能準備夠不夠。