新股掛牌往往會掀起抽籤申購熱潮，不過蜜月行情能走多遠也是觀察重點，根據證交所資料顯示，今年共有24檔掛牌上市，其中多達1/3破承銷價，尤其當初引人注目創下史上最貴承銷價的綠界科技，若抽中的股民沒賣出申購股票，帳面虧損已來到約25萬元。

興櫃股王第三方支付廠商綠界科技3月15日正式轉上櫃，承銷價格訂在每股760元，打破先前力智589元紀錄，創上市櫃承銷價最高。綠界科技公開申購當天興櫃開盤價965元，由於抽中一張價差高達20萬元，當初曾引爆話題吸引多達18.4萬投資人申購，中籤率僅有0.35％。

綠界科技掛牌後蜜月行情短暫，第二天就小幅跌破承銷價，今(15)日盤中低點來到510元，以760元承銷價計算，掛牌不到3個月股價已下跌逾32%，當初中籤的股民若沒將申購股票賣出，帳面虧損約來到25萬元。

綠界科技上月11日召開董事會，第一季每股稅後盈餘4.87元，公司表示，下半年將開始承作三大FinTech金融科技產品，包括次世代OMO 線上整合線下刷卡機、BNPL（先買後付）圓夢彈性分期，以及全方位新型閘道等三項業務，預估新引擎增加後，營運將持續保持高度成長。