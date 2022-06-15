聚陽(1477)今舉行股東會，聚陽董事長周理平表示，目前接單能見度已經看到第三季，可以很明確的說，今年前三季的營收會比去年同期好蠻多的。由於疫情期間和疫後的服裝產品，轉換非常快速，但這也突顯聚陽優秀的多元產品產銷製造能力。今年運動休閒「Athleisure」再加上潮牌產品2項核心產品的營收占比，可望由去年的38%成長到49%。雖然今年4Q會面對較大的挑戰，但對未來的成長有信心，一定會是雙位數的成長。

周理平表示，這3年（2020~2022）的市場變化，是聚陽成立32年以來最劇烈的一次，但這3年也已經是聚陽接班團隊在經營，老、中、青漸近式，無縫接軌做得很好，所謂接班，不是一刀切，資深和新手都有各自價值，共同完成接班的工作。

周理平表示，從5月客戶陸續發布的財報來看，部分客戶出現獲利下滑和庫存上升，顯示客戶端也面臨了一定的挑戰。細分客戶區域別，亞洲含日本以及歐洲客戶目前的營收占比約2成，今年4Q開始會看到接單顯著成長；至於占8成營收的美洲客戶，有些仍然成長，但部分看到庫存增加出現短期的Slow down，這個部分有挑戰，但聚陽會持續努力克服。

在營運的重點，周理平表示，近年來聚陽在產品面聚焦在運動休閒類以及潮牌產品2類品項，這2類的產品毛利率佳，成長動能強。在疫情過後民眾更重視健康與生活的平衡，「Athleisure」（運動休閒）結合運動與休閒流行元素，具有多元特質，範圍橫跨針織、平織、T恤、外套，甚至內衣等不同產品，這是聚陽的強項，聚陽一直標榜「多元產銷」，可提供客戶多樣化一次購足的服務。