美國食藥管理局（FDA）專家小組周二一致通過，建議該主管機關授權莫德納（Moderna Inc）新冠疫苖用於6至17歲兒童與青少年。

在美國，莫德納疫苗向來只提供18歲以上成年人使用，目前全美約有7700萬人已至少接種過兩劑莫德納疫苗。

由外部專家組成的委員會排定於周三討論讓6歲以下兒童接種莫德納新冠疫苗、讓5歲以下兒童施打輝瑞/BioNTech新冠疫苗，以及讓這兩款疫苖都能用於年齡最小為6個月大的嬰兒。

對美國6至17歲兒童與青少年來說，現在不太可能對莫德納疫苗有著大量、迫切的需求，因為去年10月輝瑞/BioNTech疫苗已經獲准用於5至11歲的兒童，在這之前數個月也已獲准用於青少年。

不過，根據美國疾病管制預防中心（CDC）數據，美國5至11歲兒童僅有約3成已完整接種疫苗，而12至17歲群體的完整接種率僅達60%。

FDA專家小組成員、加州大學柏克萊分校教授Dr. Arthur Reingold在會議上表示：「我想盡可能給父母多一些選擇，讓他們為自己的孩子做出決定」

雖然不是硬性規定，但FDA通常會遵循專家小組建議，可能很快就會批准莫德納疫苖用於6至17歲群體。不過，該疫苖能否打進這個群體的手臂仍需要CDC的推薦使用，其專家委員會排定於周五和周六開會討論。