永豐實(6790)今（15）日舉辦股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利3元，以今日平盤價42.2元計算，現金殖利率達近7.11％。會中亦順利完成1席董事補選，由現任中國大陸區總經理謝祥映當選。

永豐實2021年合併營收98.9億元，雖年減2.54％、降至近年低點，但毛利率27.1％、營益率12.51％，雖低於前年31.89％、15.23％，仍雙創歷史次高。歸屬母公司稅後淨利10.62億元、年減28.57％，每股盈餘（EPS）4.24元，雙創歷史次高。

永豐實表示，去年兩岸營運均受疫情影響，經濟活動轉瞬限縮到最小範圍，對民生消費打擊甚鉅。不過，疫情下民眾使用習慣改變，居家料理與外帶外送同時增加，使自推出以來便廣受消費者喜愛的五月花「厚棒」衛生紙與廚房紙巾銷售進一步成長。

中國大陸去年除受疫情影響，能耗雙控及能源價格狂飆等多種因素，使營運成本大幅上漲。董事長何奕達表示，去年整體營運雖受多方挑戰，幸賴全體團隊透過深化客戶合作、優化產品結構、提升採購能力等多管齊下力拚穩定經營，仍順利上市、並繳出不錯成績單。

展望2022年，由於國際局勢劇烈變動，永豐實經營團隊將密切觀察原物料趨勢，謹慎因應成本變化，並持續聆聽觀察消費者需求，戮力發展功能性商品，其中紙品將加強推廣居家生活好幫手的廚紙產品，潔品則進一步開發健康及防疫產品。

永豐實指出，公司聆聽消費者需求，將在6月底上市得意「易手抽」抽取式廚房紙巾，除了強韌不易破，還有第三方食用級檢驗，讓消費者安心使用廚房紙巾接觸食物。同時更加大尺寸、強化吸油吸水量，給消費者更優質的選擇。

此外，永豐實將繼續深化落實ESG與企業永續，循序使用友善環境成分，逐步降低塑料使用、研發綠色商品，並提高綠色能源及生質燃料等替代性燃料比例，降減碳排，在推動公司穩健成長、創造合理長期投資價值之際，為地球永續盡一份力。

何奕達表示，疫情2年多來對全球生活型態產生不可逆的改變，各地的消費者每天生活都發生變化。永豐實身為台灣最大的民生消費品公司，將更努力、更快速的掌握趨勢，研發符合消費者需求的功能性產品，持續為每位消費者建構安全健康的美好生活。