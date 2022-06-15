語言名師廖彩杏發揮童書魔力，讓語言展現聲音藝術。（Vclass提供）

廖彩杏專對國中小學童設計的「有聲書繪本學習法」。（Vclass提供）

經典兒童繪本《彼得兔》成為「有聲書繪本學習法」專業素材。（Vclass提供）

台灣兒童英語啟蒙名師廖彩杏在眾多經典兒童繪本中，獨鍾《彼得兔》的童話故事，《彼得兔》陪伴她與她的孩子一起成長，今年適逢《彼得兔》問世120年別具意義，她以這本陪伴她孩子成長的書作為範本，與線上募資課程平台Vclass強強聯手打造首次線上課程「有聲書繪本學習法」，希望將大人、小孩帶領進入不費力的語言世界。

英語專家廖彩杏表示，繪本給人的印象最深刻、最直接，圖畫詮釋了故事情節，看圖懂故事讓閱讀能力有限的孩童一樣能得到故事的樂趣，她建議，可以先看圖揣摩出故事情節，再來閱讀文字，孩子更容易進入英文字句描述的語境。因為看圖讓孩子對故事不再陌生，閱讀文字時，孩子會發現圖畫透露的故事情節，透過英文繪本，孩子可以將從圖畫而對情節的認知與文字描寫聯想連結， 《彼得兔》故事角色生動，更入選紐約公共圖書館經典選書。

長期推廣有聲書英文學習法的廖彩杏，她最常遇到的疑問就是，讀英文繪本夠嗎？能學到單字嗎？怎麼學文法？有辦法應付考試嗎？ 她說，當然可以，美國小學生的班級讀物就是英文繪本。有別於傳統先背單字再閱讀的僵化式學習，繪本學習以創新的方式，啟發孩子以母語方式學單字、學文法，課程並搭配外師以全英文朗讀彼得兔故事，讓孩子模仿最純正的英語發音，聽到字正腔圓的故事之外，課程搭配專屬講義，幫助聽懂、讀懂故事的來龍去脈。

「彼得兔故事」全文在千字之內，她將情節分成9個段落，安排在第1階段，引導孩子，眼睛看圖、耳朵聽音、開口朗讀，從情節發展與生動插畫中輕鬆自在地學習字彙；第二階段，她從故事中選出100個重要的字彙，帶領讀者聰明學單字，培養自主閱讀素養，並藉此引導孩子歸納句型、統整語法、奠定寫作的基礎。

除了「字彙力」、「文法力」，這次特別規劃「繪本裡的思辨力」，啟發孩子從小學就可以學到發展閱讀素養的技巧。從架構分析開始，課程將帶領孩子認識故事情節裡起承轉合的脈絡，請孩子回想彼得兔在故事裡掉兩次眼淚的經驗，再延伸到彼得兔與逃家小兔這兩隻淘氣兔子帶給孩子的聯想，從比較相同、分辨差異中激發孩子靈感。

經典童書的特色便是可以重複閱讀，過去傳統英文學習忽略了語言是聽覺藝術，忽略了幼兒在認字前牙牙學語的語音輸入期，母語看似渾然天成、不需要刻意上課，實際上是每天默默地聽周遭的對話，來自家人父母、影視廣告、街坊鄰居，嬰幼兒牙牙學語就是不自覺地聽、無意識地模仿、最後脫口而出，透過英語繪本、有聲書，營造家居學習環境，同樣的方法也適用於成人。

英語學習App VoiceTube 有豐富學習資源，不只網站上有豐富的英文學習資源，其以「英文學習」為目標所打造的線上募資課程平台 Vclass ，匯集了英文教育各領域菁英、名人、老師，成為學生、上班族全方位擴展英文實力的平台首選，只要有心跟動力，都可以在平台上找到適合自己的語言資料庫。而接下來廖彩杏專對國中小學童設計的「有聲書繪本學習法」也將於6／14在Vclass啟動募資專案，邀請家長孩子們跟著廖彩杏老師，一起用彼得兔故事，奠定孩子的聽說讀寫力。