日前大陸唐山燒烤店爆發暴力事件，起因為用餐的9人騷擾女性，想要邀請吃飯被拒絕竟當眾毆打當事者，造成多名被害者受傷，引發網友眾怒，但沒想到此案件也意外扯出汪小菲。有網友發現汪小菲過去也曾在微博上爆料自己花上億人民幣在唐山投資買地卻拿不到房產證，讓他一狀告上法院，近日汪小菲也再度現身留言區曝光判決結果，再度引發熱議。

汪小菲曾在去年10月於微博上PO文，表示自己在2009年時曾砸下上億人民幣（約新台幣4億元）投資唐山當地政府的招商活動，打算在當地開設俏江南餐廳，還成立一個約8000多平方公尺的餐飲商城，但沒想到錢投了卻遲遲拿不到房產證，當他想拿著房產再向銀行抵押借錢運用時，才發現當地開發商曾多次拿著房產非法抵押，讓他砸了大錢卻血本無歸，也沒辦法將大樓售出，即使多次向高層投訴處理也未果，氣得他一狀告上法院，在一審判決中獲得勝訴。

而隨著唐山打人事件爆發，當地民眾及投資商人紛紛跳出來揭發本地惡勢力，汪小菲的投資案也再度被挖出，但沒想到近期花邊新聞纏身的他，已10多天沒直播，這幾日也被眼尖的網友發現悄悄現身該篇貼文的留言區，再度留言自嘲「二審竟然翻案了」，文末配上哭笑不得的符號，無奈之情溢於言表。