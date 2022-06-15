國內疫情持續升溫更延燒到金門，國民黨立委陳玉珍日前以台商出錢捐贈快篩劑、由她負責發放的方式，截至目前已提供逾十萬劑，吸引大批鄉親踴躍登記。陳連日都在金門，親自主持相關發放事宜，更跳到第一線協助維持秩序與理貨等，畫面一出獲網友盛讚，除大喊「辛苦了」，更有人直言，希望陳能參選國民黨黨主席，認為由她帶領藍營會很有希望。

陳玉珍自5月即發起免費快篩劑捐贈活動，目前已來到第二波。第一波已順利完成發放，第二波則已送報關，預計6月20日後貨物會到港，屆時有成功登記表單在名單內的門籍鄕親，將能依指定時間、地點領取。

陳玉珍連日來都在金門處理快篩劑捐贈活動事宜，9日在臉書刊出滿滿物資箱堆滿的照片，呼籲領取民眾務必攜帶相關文件；10日更宣布兩波快篩劑進度，並安撫等待民眾「耐心等候，希望總在不遠處」；12日刊出她與志工們，趕在發放前一天，努力理貨並與物資合影的照片，她甚至親自跳下第一線，一人搬滿3大箱；13日發放當天，她赴現場主持秩序及相關事宜，並寫下對志工及黨內青年軍的感謝，強調：「眾志成城，有你們真好。」

陳玉珍相關貼文都獲得數千個讚，網友紛紛留言：「金門最美女戰神，妳是我們的守護神，辛苦了！」「陳委員真的辛苦了，如果妳是國民黨主席，該有多好？」「很希望妳去選黨主席，這樣藍營有新希望」、「這種戰鬥力，不挺身帶領國民黨太可惜了」、「感謝玉珍委員，我兒子微燒被學校叫回家，馬上就用您給的試劑快篩一下，真的感恩」、「陳玉珍是藍營最強女戰將，期盼妳更上一層樓」。