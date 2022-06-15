亞崴機電去年營收回升至36.31億元，EPS達1.35元，15日股東會通過每股配發1.50元現金股利，股息配發率高達111.11％。亞崴總經理楊丞鈞指出，今年亞崴有信心克服內外不利因素，讓公司繼續成長。

亞崴15日股東會承認去年財報、營業報告書，並通過盈餘分配案等議題，其中盈餘每股配發現金股利1.20元、資本公積每股配發現金股利0.30元，總計每股配發現金股利1.50元，超額配發現金股利。並完成修訂公司章程、取得或處分資產程序及股東會議事規則等議案。

亞崴總經理楊丞鈞在股東會營業報告指出，亞崴去年在新冠疫情爆發一年後，面臨原物料短缺、人力不足、塞港、運費飆漲等狀況，營運面臨不確性變數，所幸在公司全體員工努力，營收、毛利及營業淨利均較前年大幅成長。展望今年，雖然有國內疫情嚴峻、通膨高漲、俄烏戰爭等種種內外不確定因素困擾，有信心可以克服內外不利因素，讓公司持續成長。

亞崴營業報告書提到，亞崴市場策略將充分利用資訊平台，建立完善行銷文件及銷售體系，協調不同區代理商在機台銷售上相互支援，降低備貨量並提升交貨速度；以集團形象配合國內外展會，進行市場推廣，減少銷售阻力。

內銷市場將建立集團優質品牌形象，提高產品市占率。其次是強力推展臥式機、龍門五面加工機、五軸機等產品線。第三、短交期接單調度，增加彈性接單競爭力。

外銷方面，將擴大龍門機銷售，模組化裝運設計貨櫃空間利用最大化，降低成本增加競爭力。開拓越南等東南亞、印度、北歐、東歐等新市場，也列為今年度重點工作。而原有市場擴展不同屬性代理商，提高美國及俄羅斯等市場佔有率，並增強銷售組織及人力，確實掌握市場脈動。

生產策略佈局方面，首先是提升自製率，強化精密加工設備及自主裝配能力，以精進產品品質。其次是嘉義大埔美廠未來投產，可以協助小型立式加工機大量生產，達到快速供貨能力。第三、大陸吳江廠二期廠房進入量產使用，關鍵精密組件由母廠支援，提升大陸地區生產量能。