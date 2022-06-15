今天是警察節，副總統賴清德今天向警察同仁致敬，並強調，政府會持續透過更精良的裝備、更精準有效的訓練，成為這群守護生命英雄的最強後盾。

賴清德今天在臉書感謝警察同仁「謝謝你們的盡心守護！」不分日夜、晴雨，堅守崗位，投入治安、交通以及各項防疫工作，今天是警察節 ，他要向各位警察同仁，致上最深的感謝！

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特別是在疫情期間，他說，警察同仁用專業與勇氣，站在抗疫第一線，執行邊境管制、運送防疫物資，以及後續失聯協尋、澄清假訊息等任務。每個防疫的關鍵時刻，都有警察同仁的無私奉獻，「你們真的辛苦了」。

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他強調，這些年來，我們持續擴編、投入預算，採購各項裝備及資源，其中「警用無線電汰換更新專案」、「精進員警執勤安全方案」等專案已經開始進行。我們會持續透過更精良的裝備、更精準有效的訓練，成為這群守護生命英雄的最強後盾。

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每一位警察同仁，都是社會安定、國人安心的重要支柱，賴清德也謝謝身後默默支持的家人、朋友，以及每位最堅毅辛苦的警察英雄，「祝身體健康、值勤平安！」