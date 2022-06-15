「舒潔舒涼冰巾」舒緩肌膚悶熱，清新淡雅花香設計更增添清爽宜人感受。（舒潔提供）

地處亞熱帶海島型氣候帶的台灣，持續高溫的天氣總讓人感到悶熱爆汗、濕黏不適，著眼於日益升高的抗暑隨身用品需求，家庭用紙領導品牌舒潔，推出市場唯一主打舒涼配方的「舒潔舒涼冰巾」，除了擁有持續涼感特色，添加金盞花及蘆薈萃取的舒涼配方，溫和舒緩肌膚熱感，以神隊友之姿幫助消費者告別夏季熱麻煩。

不斷推陳出新的舒潔品牌，看準多數民眾需求，特別推出「舒潔舒涼冰巾」新品，除了保留產品涼感功效，在產品質地上，採用專利天然紙漿布，提供比一般材質濕巾更柔軟親膚的觸感；最加分的是大尺寸設計，大大滿足消費者希望一張就能擦淨臉、手、頸、身的需求！此外舒潔舒涼冰巾採用花香調，味道淡雅清新，降低大眾普遍對於市售涼感濕巾酒精味濃厚、味道刺鼻的疑慮。

全新「舒潔舒涼冰巾」5月起已陸續於全國各大實體及電商通路上架販售，慶祝新品上市，品牌推出超吸睛「買舒潔舒涼冰巾 抽萬元旅遊金」好禮大放送抽獎活動，即日起至9月底止，凡於任一通路購買「舒潔舒涼冰巾」，憑發票至舒潔官方line登錄即可參加抽獎，超值大獎包括KKday萬元旅遊金，三年份舒潔袖珍包面紙、一年份舒潔濕式面紙等外出必備好禮。

除了抽獎活動之外，為鼓勵消費者趕在炎夏到來時入手試用新品，即日起於7-11、寶雅、康是美、家樂福等通路陸續推出「買一送一」、「銅板加價購」活動，另於MOMO、PChome、Yahoo等線上購物平台亦推出「第二件5折」、「2件優惠價」等超值促銷方案，超高CP值的入手價方案。