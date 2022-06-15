前台北市議員羅智強（左二）15日在桃園區步行，和支持者加油打氣。（賴佑維攝）

前台北市議員羅智強15日祈福走桃園，他說，台灣的民主失衡，而在野制衡是他最關心的事情。未來將當個自由的在野者，不管是國民黨、無黨籍、民眾黨，只要他覺得是很棒的人，就會支持。

羅智強祈福走桃園倒數中，將在周五結束。羅今天在桃園市議員參選人張碩芳、羅岳峰、中聖里長崔美瑛陪同下走桃園區。他說，政府的力量有限，要靠熱心的民力協助，15日和崔美瑛了解保狀況，希望有更多努力協助，這是政府的責任。

媒體詢問，有民調指新竹市長林智堅若參選桃園市長，將高於國民黨桃園市長參選人張善政2％。羅智強說，不用太執著民調，而不管是張善政、林智堅、民眾黨桃園市長參選人賴香伶，應拿出誠意幫桃園市民解決問題。他也呼籲3人，從拜訪崔美瑛開始，不講選舉，講做事。他也以自己走訪大園，發現路平太差為例，請3人到大園走訪。羅智強說，角逐未來市長，要透過影響力解決問題。

媒體又問，退出桃園市長選舉後，還是有些影射？羅智強說，人生在世，流言所在多有，無愧於心最重要，已經選擇成全，大家就不要糾結了。他也說，這3個月有很多感觸，很多反省，而這3個月黨中央影射他斂財，又對他很多批評。雖然很多國民黨好朋友，站在他這邊。另一方面，也有很大的感慨，如無黨籍羅岳峰，台北市長柯文哲、立委蔡璧如、賴香伶都給予支持。羅表示，不管什麼樣的處境，人心肉做的，豈能無感。

媒體關心，外傳羅智強將全程參與民眾黨走桃園？羅智強說，民眾黨若有一些活動能力範圍許可，對方不嫌棄，能參與會個別評估。他也說，從今以後會當自由的在野者，會幫助所有在野的好朋友，包含國民黨、無黨籍、民眾黨，只要大家不嫌棄，真的願意為這塊土地服務、貢獻的朋友，就一起努力。他提及，在野制衡是他最關心的事情，因為台灣民主確實失衡。這也是為民進黨好，如果多一點制衡力量，相信他們會表現更好。