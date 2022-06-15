高雄一對夫妻結婚近10年後離婚，人夫離婚後帶女兒驗DNA，未料報告竟顯示他並非生父，憤而向妻子提告，求償過往花在女兒身上的健保費、保險費與精神撫慰金。高雄地院審結，判人妻須賠償41萬餘元。可上訴。

判決書指出，人夫主張於2010年間與妻子結婚，婚後育有2女，兩人於2019年間離婚，他離婚後1年帶著小女兒去驗DNA親子鑑定，結果顯示，人夫與小女兒並無一等親直系親緣關係，意即人夫非生父，間接證明妻子婚內出軌受孕，且長期使他誤信小女兒為親生，已侵害他的配偶權。

人夫控訴，他因誤認老么為他所親生，從女兒出生起至今，已合計繳納3萬餘元的健保費用與共計8萬元的保險費用，認為前妻須一併償還，加上80萬精神撫慰金等，要求妻子賠償共91萬餘元。

高雄地院法官審結，認定女方在婚姻存續中，與他人發生性行為還產下1女，屬於故意侵害男方配偶權，情節重大，認為男方求償有理，參酌雙方經濟能力後，判賠30萬元為適當，再加上健保費與保險費等，判女方應給付共計41萬餘元。可上訴。