綜合外媒報導，白宮宣布拜登將在7月中旬訪問中東，並與拜登昔稱「賤民」的沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）見面，預料將敦促沙國增量生產石油，以及公開譴責莫斯克對烏克蘭發起的戰爭行為。

拜登在競選期間，因《華盛頓郵報》在該國的記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭殺害事件曾揚言，要將沙爾曼變成「該國事實上的賤民」，讓兩國關係降至冰點；就在本月初，白宮還堅持拜登的觀點沒有改變。

根據報導，拜登下個月將首度出訪中東，先前往以色列，還要訪問巴勒斯坦，再於7 月 15 日至 16 日造訪沙國。路透報導，空軍一號機會直接飛往紅海海濱大城吉達（Jeddah），該城是沙國的第二大城。

會面地點不在首都利雅德而改在吉達，可被視為國事訪問的象徵性降級。上一次訪問吉達的美國總統是1990年的老布希（George H. W. Bush）。拜登上任後，本來打定主意只與現任國王沙爾曼國王（King Salman bin Abdulaziz Al Saud）交談，但他已經高齡86歲，且身體狀況不佳，權力已大多交棒給王儲沙爾曼。

雖然美國情報機構認定王儲該為哈紹吉的遇害負責，但在俄羅斯入侵烏克蘭、全球能源飆升以及伊朗日益增長的核威脅，拜登已經確定有必要與美國在中東的長期合作夥伴建立友好關係。

對此行訪問，白宮發布聲明表示:「總統感謝薩勒曼國王的領導和他的邀請。他期待這次對沙特阿拉伯的重要訪問，沙特阿拉伯是美國近八年來的戰略夥伴。」

沙國駐華盛頓大使館在一份聲明中補充說，「沙烏地阿拉伯王國期待著歡迎拜登總統並定義我們夥伴關係的下一個篇章。」