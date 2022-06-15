疫情持續熱燒，消費者轉往線上平台搶便宜囤日用品的態勢也愈趨明顯，電商龍頭momo「618購物節」攜手家庭用紙領導品牌舒潔，雙強聯手推出一系列專屬momo會員的獨家好康優惠，包括頂級舒潔喀什米爾衛生紙1元大放送、舒潔全品項滿千折百、滿1999元折250元、以及舒潔全品項下殺4折起等年度超殺優惠。
為了讓更多momo會員體驗市面最頂級舒潔四層衛生紙的極致呵護觸感，momo平台與舒潔聯手推出618串「舒潔喀什米爾衛生紙」1元大放送活動，即日起至6月21日，凡消費者加入「momo網購好物交流」FB粉絲團，就可參加舒潔x momo首發「＃社團限定＃六月曬單雙重好禮放送活動」。
另考量疫情下民眾宅在家時間變多，居家用紙消耗量也顯著增加，為回饋品牌粉絲，舒潔與momo特別推出「618超值優惠」，自6月13日起至6月21日活動期間內，祭出購買舒潔全品項滿1000元折100元、滿1999元折250元，以及舒潔全品項下殺四折起等全年最殺優惠，買越多折越多，平日用紙量大的民眾可把握機會，以超低優惠價入手舒潔系列優質紙品。
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