今天在大聯盟場上洋基以2：0完封光芒，此戰光芒剛好派出洋基前投手克魯伯(Corey Kluber)先發，對決條紋軍王牌寇爾(Gerrit Cole)，兩人都繳出了6局好投，最後寇爾得到隊友火力支援拿下勝投，克魯伯則無奈吞下敗投，而洋基轉眼間又豪奪5連勝，目前以45勝16敗的戰績繼續傲視全聯盟。

Isiah Kiner-Falefa with the bloop single! Gleyber Torres scores from 1st on the bad throw from Margot!



2-0 Yankees 😎 #NYY pic.twitter.com/fGQgkRDVEv — Fireside Yankees (@FiresideYankees) June 15, 2022

寇爾揮別上一場被敲5支全壘打的陰霾，在今天比賽中重拾王牌身手，6局投球被敲5支安打無失分，送出7次三振、1次保送，在隊友僅僅2分支援下順利奪得本季第6勝，目前戰績6勝1敗，自責分率下降到3.33。今天洋基在4局靠游擊手奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)敲出一壘安打攻下2分，就此奠定勝基。

光芒克魯伯表現其實也不錯，6局被敲4安打失2分，有3次三振1次保送，無奈隊友整場都沒得任何分數，讓他苦吞第3敗。而洋基能穩穩獲勝，除了寇爾完美壓制對方打線外，牛棚也維持出色表現，接手的派羅塔(Wandy Peralta)、金恩(Michael King)、荷莫斯(Clay Holmes)合投3局被敲2安打無失分，有4K。

其中新任終結者荷莫斯令人驚豔，順利在9局關門拿下第10次救援成功，本季至今他的狀態堪稱無敵，總計出賽28場投了29.2局，僅僅失了1分、投出3次保送，還飆出30次三振，目前戰績4勝0敗10救援成功，自責分率0.30、每局被上壘率0.67，真的非常瘋狂，相信接下來的比賽他仍會受到大量關注。