媚比琳 煙燻柔霧奶霜唇膏情境圖。（媚比琳提供）

開架唇膏霸主媚比琳今重磅推全新唇彩－「煙燻柔霧奶霜唇膏」，挑戰開架最奢顏值，從質地、顯色到包裝一次帶來最奢規格的上妝體驗。

獨家柔滑奶霜質地融合煙燻茶玫瑰色系，並搭配最美漸層細管包裝，輕巧好收納絕對是你外出必備的唇膏首選！媚比琳此次特調出6款質感新色，從低調溫柔的焦糖木棕色－＃799煙燻焦糖、大勢感飽和烤果色－＃899煙燻紅玉、到高級時髦紅棕玫瑰色－＃1299煙燻伯爵茶，絕無雷色每款都值得收藏！此外，更運用獨家柔霧塑型顯色科技，達到極柔霧、極服貼、極輕盈的超強妝效，內含柔滑保濕成份，能有效鎖水不顯唇紋，整日雙唇依舊柔霧不乾澀，且一筆雙效輕盈顯色，綻放飽滿柔滑唇瓣，無論是輕甜咬唇或是酷跩全妝都能完美駕馭。

為歡慶全新「＃小煙管」開賣，特別首度與momo 618年中慶獨家合作打造全月線上巨星狂歡派對，推出時下最夯IG試妝濾鏡，其中共有新品6色能隨機變換唇色，以及移動式模擬伸展台，讓你沉浸體驗走秀氛圍，並搭配時尚秀場BGM，隨手一拍人人都能產出時妝週RUNWAY潮妝大片！此外媚比琳也邀請郭源元擔任本次媚比琳時妝週暨夏季品牌大使，帶領消費者一起使用時妝月獨家限定「RUNWAY巨星組」。