深澳周邊旅遊標的GOBO燈，提醒民眾還有很多好玩好看的景點等著發掘。（新北市觀旅局提供）

瑰麗仲夏浪漫騎行帶來夜間絕美光環境營造。（新北市觀旅局提供）

深澳鐵道自行車18日將重新開放，推出全新光隧道，18日至9月30日也同步開設「瑰麗仲夏浪漫騎行」晚上6時至8時30分的星光班次時段，搭配沿途光環境營造，在夏季星光下帶遊客來一場難忘的旅程。

新北市觀旅局表示，來到深澳鐵道自行車的八斗子站與深澳站，星型燈與美麗的玫瑰迎接民眾，一踏入月台就能感受到滿滿的浪漫氣息。自八斗子站搭上閃爍微光的河豚車，沿著鐵道兩旁的螢光路線出發，穿過民宅段後視野豁然開朗，星光熠熠的觀海段上色彩繽紛的可愛兔子在草地間嬉戲，發光鯨魚燈飾象徵深澳的海洋元素，引領遊客一探在地的山海風光。

多種顏色的球型燈高低錯落在草皮上，如深海中彩色的珍珠透著夢幻光輝，也讓沿途多了份熱鬧歡愉的氣氛；愛神邱比特與愛心翅膀在夜空下閃耀，給予情人祝福並讓愛展翅高飛，非常適合情侶、夫妻打卡，留下美好的夏日記憶。

進入深受民眾喜愛的深澳光隧道，以海洋奇幻之旅結合周邊旅遊景點推出的嶄新動畫主題。首先模擬八斗子星空的星星燈在隧道內一閃一閃，也象徵深澳海岸的漁火點點，並以染色燈變換壁體顏色，充滿趣味性。深入隧道中段，絢麗而耀眼的光雕動畫如萬花筒般帶來豐富的視覺享受，描述在海底與各種海洋物種的趣味相遇，鯨魚從車子旁游出、翻滾後躍入海中，噴出彩虹的水柱，深澳著名的小卷用可愛的姿態舞動著，綠蠵龜、白帶魚群也來湊熱鬧，陪同遊客的河豚車一起暢游海底。

出隧道前還可以一覽以GOBO燈投射於隧道的各種深澳周邊旅遊地標如象鼻岩、蝙蝠洞、深澳漁港、水湳洞、十三層遺址、九份等，提醒民眾深澳鐵道自行車附近還有許多好玩、好看的景點，不妨花多一點時間停留，深入了解當地文化風情，玩得更盡興。

出隧道後緊接著光彩奪目的燈海走廊，以愛心形狀結合漸變LED燈海帶來如水流般的視覺效果，彷如穿越到另一個世界的驚奇感將讓民眾印象深刻，是星光班次最受矚目的浪漫場景之一。此外，深澳站旁空地上裝飾著月亮鞦韆與高跟鞋燈飾，搭配可愛的深澳鐵道自行車吉祥物玩偶，是個親子合影的好場所。

深澳鐵道自行車已開放網路訂票(訂票網站： https：／／www.railbike.com.tw)，民眾亦可至統一超商ibon售票系統購票。白天營運時段為每日上午10時至下午5時30分，星光班次則為下午6時至8時30分，每半小時一班，整點於八斗子站、半點於深澳站發車。