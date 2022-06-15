歐洲央行(ECB)理事會成員Isabel Schnabel周二指出，ECB將努力對抗歐元區債務較重國家的借貸成本「失序的」膨漲問題，ECB應該會調整應對措施，但是沒有必要去預先宣布新的應對工具。

ECB在上周會議表示，不會容忍貨幣政策的「片斷化」，但ECB當時並沒有描繪出將使用何種工具。投資人感到恐荒，隨後開始賣出義大利國債，引發債券永續性的擔憂。

Schnabel說，如有必要，ECB可以設計和部署一新工具，以確保貨幣政策能一致地傳達出確保物價穩定的任務。

ECB對於歐元的承諾，是反對政策工具的零散片斷化，該承諾是無上限的，Schnabel如此表示。

ECB上周宣布加息，但是貨幣政策將對不同債務負擔國家造成不同的衝擊，因此產生政策片斷化問題。

自上周四ECB宣布升息以來，投資人開始拋售歐元區債務負擔較重國家的債券，導致義大利和德國10年期國債的息差擴大到253個基點，創下自2020年初以來最大息差。

Schnabel表示，ECB將持續監控市場狀況，但ECB現在首要任務是遏制通膨的過高和持久問題，並且擔心會向下紮根到預期中。

Schnabel說，ECB遏止息差的第一道防線，將是動用投資組合中的到期債券的現金。而如果有需要，ECB也會很快地推出新工具，這些工具可能看上去會有所不同，但是ECB會根據不同條件、期限、保障措施來執行任務。任何的回應措施都取決於實際市場狀況。