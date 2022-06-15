猴痘病毒蔓延全球39國，至今有逾1600例確診、1500件疑似病例，並導致72人死亡。世界衛生組織（WHO）14日宣布，將於23日召開緊急會議，評估猴痘疫情是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC。）同時，WHO也擬將猴痘（Monkeypox）更名，避免引發誤會及對特定膚色人種的歧視。

「猴痘的爆發很不尋常又令人擔憂。」WHO祕書長譚德塞向媒體表示，出於這些原因，WHO將召開「衛生緊急事件預防、準備與應變常設委員會」，決定是否將猴痘疫情列為PHEIC。這是WHO對於疫情狀況的最高級別警告，目前僅適用2019新冠疫情及俗稱小兒麻痺症的脊髓灰質炎（Polio），曾被列入後除名的則有豬流感（Swine flu）、伊波拉病毒（Ebola）、茲卡病毒（Zika）。

猴痘原流行在非洲地區，目前目前通報猴痘病例的39國中，有7國就是猴痘疫情存在多年的國家，並且是死亡個案的所在地。WHO指出，目前正與疫苗製造商協調製定確保公平取得猴痘疫苗的機制，但不建議大規模接種猴痘疫苗。

另外，譚德塞還表示，目前正與全球夥伴和專家共同研議是否將猴痘病毒及變種病毒、引發的疫情更名，因為上周有30名科學家連署呼籲WHO為猴痘擬定一個「非歧視性和非汙名化」的新名稱，例如可以「hMPXV」稱呼人類猴痘病毒。