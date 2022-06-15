高雄市議員邱于軒因4年前吳姓網友在「打馬悍將粉絲團」貼文中指她是「垃圾議員」，提告求償1元並要求吳男公開道歉，最高法院認定，吳的言論與公共事務無關，只是對邱的人格為無端、抽象之謾罵，判決須依邱的請求，賠償她1元確定。

至於高雄高分院判令吳男在他臉書個人網頁等刊登道歉聲明部分，因今年2月憲法法庭判決「強制道歉處分」違憲，最高法院將此部分廢棄發回更審。

邱于軒提告主張，2019年5月9日吳男在粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」貼文，指她是「垃圾議員」、「還不夠垃圾？」、「垃圾的玻璃心」，不法侵害她的名譽權，造成她受有精神上莫大痛苦，請求吳賠償精神慰撫金1元，及刊登道歉聲明內容。

一審高雄地方法院判決吳須賠償1元且在四大報的全國版刊登道歉啟事1天，吳不服提上訴，二審高雄高分院認為，吳的貼文並非就邱于軒所為公共事務的陳述內容為公開評論，而是用偏激不堪之言語，且與公共事務事實顯無關連之語詞，對邱女謾罵。

二審認定，吳男對邱之人格尊嚴、地位造成相當貶抑，而毀損邱之社會評價，也逾越自由民主健全社會所能忍受言論自由之合法範圍，且非出於實現自我、溝通意見及監督政治或社會活動目的，而淪為人身攻擊，已不法侵害邱之名譽，應負侵權行為損害賠償責任。

二審判決，吳須賠償邱女1元，但改判命吳在蘋果新聞網即時新聞刊登道歉聲明1天，以及在其臉書個人網頁，以公開置頂連續7日之方式刊登，上訴後，最高法院就金錢賠償部分駁回，道歉部分廢棄發回高雄高分院。