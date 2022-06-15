市場估計，美國聯準會加息0.75％的機會率達到九成，再加上10年期美債息升破3.5％的11年高位，美股道指14日收盤跌151點。此外，反映中概股表現的金龍中國指數創逾兩周最大升幅，港股15日早段上漲。

香港信報報導，恒指15日開盤漲0.21％，報21,111.32點，恒生科技指數漲1.26％。

個股方面，蔚來開盤大漲11.6％，B站漲超4％，阿里巴巴、京東漲超3％，美團漲近3％。