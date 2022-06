為解決氣候變遷危機,世界訂定2050淨零排放的目標,台灣宣誓加入。行政院政委唐鳳今(15)日強調,「淨零」是全世界都感到急迫的明確目標,我國將與世界同步,於2050年達到淨零目標。

《工商時報》15日與中華電信合作,於台北寒舍艾美飯店舉辦「智慧ESG新商機高峰論壇」,邀集各界先進共同探討ESG的大未來。

唐鳳致詞時說,很榮幸用遠距預錄的方式,受邀參與智慧ESG新商機高峰論壇。

唐鳳先與大家分享一支短片,並指出這是今年「總統盃黑客松」活動的前導影片,主題是「Climate Action: Practicing Net Zero」,氣候行動:實踐淨零目標。

唐鳳說,「淨零」是這次論壇關注的主題,也是全世界都感到急迫的明確目標。蔡英文總統在去年4月22日的世界地球日宣示,我國要與世界同步,於2050年達到淨零目標,這兩年來的總統盃黑客松,也都緊扣這個主題。

唐鳳說,總統盃黑客松是自己的工作之一,每年一度由總統府指導、行政院主辦,公開向各界募集構想、激盪創意,運用跨領域的數位創新,來促進永續發展。像去年的卓越團隊獲獎團隊「師‧牧漁」,提出「共享海洋牧場」,就是一個很好的例子。

唐鳳說,這個提案的出發點,是考量到兩個問題,一個是目前火力電廠的廢熱能沒有充分再利用,希望能提升能源使用效率;第二個是在氣候變遷下,養殖漁業常在冬季遭遇寒害,需要為魚塭加熱保溫,碳排量因此而變多。

唐鳳說,於是台電和海洋大學、基隆區漁會共同提案,將電廠的溫排水用於打造適合魚類生長的溫暖環境,協助漁民因應極端氣候,減少養殖漁業冬季使用加熱設備而耗電產生的碳排,換算估計每年大約可減碳3萬噸以上。

唐鳳表示,台電電廠排出的溫室氣體,也用來養殖微藻以吸附二氧化碳,這些微藻可當作魚類的食物,還可以製成保養品及保健食品。這個模式,現在已經導入運作,並且陸續評估所有排放溫水的電廠,評估實施海洋牧場的可能性。

唐鳳說,又或是像在2020年獲獎的「CircuPlus 奉茶行動」,這個提案,是因為發起人參加淨灘活動時,發現有撿不完的寶特瓶,為了從源頭減少瓶裝水造成垃圾,於是和朋友們一起開發了奉茶App,建立飲水地圖,民眾可以很方便找到飲水站,不用再買新的瓶裝水,同時達成源頭減塑與循環經濟的目標。

唐鳳說,截至今年第1季,全國的奉茶站數量達到8000站、奉茶 App下載也超過20萬。這都是經由總統盃黑客松,透過跨部門合作,對於具有共同急迫性、明確目標的問題,來尋求解決之道。

唐鳳說,今年的總統盃黑客松,共收到將近200件提案,正在進行線上的「平方投票」。

唐鳳說,有句話說,「如果你不是解方的一部分,那你就是問題的一部分」,If we are not a part of the solution, we are a part of the problem,很高興有今天這樣的論壇,讓各界領袖齊聚一堂,深入世界所面臨的問題核心,一起成為解方的一部分。