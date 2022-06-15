為解決氣候變遷危機，世界訂定2050淨零排放的目標，台灣宣誓加入。行政院政委唐鳳今（15）日強調，「淨零」是全世界都感到急迫的明確目標，我國將與世界同步，於2050年達到淨零目標。

《工商時報》15日與中華電信合作，於台北寒舍艾美飯店舉辦「智慧ESG新商機高峰論壇」，邀集各界先進共同探討ESG的大未來。

唐鳳致詞時說，很榮幸用遠距預錄的方式，受邀參與智慧ESG新商機高峰論壇。

唐鳳先與大家分享一支短片，並指出這是今年「總統盃黑客松」活動的前導影片，主題是「Climate Action: Practicing Net Zero」，氣候行動：實踐淨零目標。

唐鳳說，「淨零」是這次論壇關注的主題，也是全世界都感到急迫的明確目標。蔡英文總統在去年4月22日的世界地球日宣示，我國要與世界同步，於2050年達到淨零目標，這兩年來的總統盃黑客松，也都緊扣這個主題。

唐鳳說，總統盃黑客松是自己的工作之一，每年一度由總統府指導、行政院主辦，公開向各界募集構想、激盪創意，運用跨領域的數位創新，來促進永續發展。像去年的卓越團隊獲獎團隊「師‧牧漁」，提出「共享海洋牧場」，就是一個很好的例子。

唐鳳說，這個提案的出發點，是考量到兩個問題，一個是目前火力電廠的廢熱能沒有充分再利用，希望能提升能源使用效率；第二個是在氣候變遷下，養殖漁業常在冬季遭遇寒害，需要為魚塭加熱保溫，碳排量因此而變多。

唐鳳說，於是台電和海洋大學、基隆區漁會共同提案，將電廠的溫排水用於打造適合魚類生長的溫暖環境，協助漁民因應極端氣候，減少養殖漁業冬季使用加熱設備而耗電產生的碳排，換算估計每年大約可減碳3萬噸以上。

唐鳳表示，台電電廠排出的溫室氣體，也用來養殖微藻以吸附二氧化碳，這些微藻可當作魚類的食物，還可以製成保養品及保健食品。這個模式，現在已經導入運作，並且陸續評估所有排放溫水的電廠，評估實施海洋牧場的可能性。

唐鳳說，又或是像在2020年獲獎的「CircuPlus 奉茶行動」，這個提案，是因為發起人參加淨灘活動時，發現有撿不完的寶特瓶，為了從源頭減少瓶裝水造成垃圾，於是和朋友們一起開發了奉茶App，建立飲水地圖，民眾可以很方便找到飲水站，不用再買新的瓶裝水，同時達成源頭減塑與循環經濟的目標。

唐鳳說，截至今年第1季，全國的奉茶站數量達到8000站、奉茶 App下載也超過20萬。這都是經由總統盃黑客松，透過跨部門合作，對於具有共同急迫性、明確目標的問題，來尋求解決之道。

唐鳳說，今年的總統盃黑客松，共收到將近200件提案，正在進行線上的「平方投票」。

唐鳳說，有句話說，「如果你不是解方的一部分，那你就是問題的一部分」，If we are not a part of the solution, we are a part of the problem，很高興有今天這樣的論壇，讓各界領袖齊聚一堂，深入世界所面臨的問題核心，一起成為解方的一部分。