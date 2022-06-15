後疫情時代的綠色經濟驅動全球市場，這波疫情也使永續發展的議題更加被重視。行政院副院長沈榮津今（15）日指出，近年政府積極推動能源轉型，已吸引許多國際大廠加碼投資台灣，引入更多創新科技與研發合作，進一步強化台灣在綠色轉型的優勢。

《工商時報》15日與中華電信合作，於台北寒舍艾美飯店舉辦「智慧ESG新商機高峰論壇」，邀集各界先進共同探討ESG的大未來。

沈榮津致詞時表示，今天高峰論壇協助台灣企業掌握國際新趨勢及產業新商機，也能促成各位先進與會交流，覺得非常有意義。

沈榮津談到全球經貿新情勢時表示，台灣應及早因應。他說，2005年聯合國提出ESG（社會、環境、治理）投資架構，成為永續發展重要推手。企業若不及早因應，恐怕在未來的競爭潮流中為法規、市場或供應鏈所排擠或淘汰。

沈榮津說，為因應全球氣候暖化，各國紛紛制定並宣告其「淨零排放/碳中和」的承諾。歐、美、日等世界前幾大經濟體相繼宣布將在2050或2060年達成淨零排放，歐盟更將採「碳邊境調整機制（CBAM）」，以加速減碳進程。

沈榮津強調，邁向淨零排放或碳中和對企業來說不僅是盡善環境的社會責任，更是面對未來全球經貿新情勢的永續發展重要策略方向。

沈榮津還說，因應2050淨零排放，政府攜手全民綠色轉型向前走。為呼應全球淨零趨勢，達成2050淨零轉型目標，蔡英文總統已宣示，面對2050的淨零挑戰，台灣要在「能源轉型要繼續、產業轉型要加速、生活轉型要啟動、社會轉型要公正」等四大轉型路徑上，讓國家持續前進。

沈榮津說，行政院也提出氣候變遷因應法案，將2050年淨零排放入法，並召集相關部會規劃具體可行的2050淨零排放政策路徑藍圖，於3月30日公布。

此外，沈榮津表示，經濟部也擬訂「先低碳、後零碳」的政策方向，藉由「製程改善」、「能源轉換」、「循環經濟」三大面向、共11項措施，協助產業減碳，也跟各大產業公協會組成工作小組，共同為提升台灣低碳競爭力一起來努力。

同時，沈榮津說，金管會也因應國際趨勢，從2020年起陸續推動綠色金融2.0行動方案等政策，今年也啟動上市櫃公司永續發展路徑圖，希望推動企業強化自身永續治理、加強溫室氣體及永續資訊的揭露，並引導資金投入綠色轉型。也期待即將成立的數位發展部，能藉由數位科技的力量輔助產業推動ESG及淨零轉型。

至於後疫情時代的綠色經濟驅動全球市場，這波疫情也使永續發展的議題更加被重視。沈榮津表示，近年政府積極推動能源轉型，已吸引許多國際大廠加碼投資台灣，引入更多創新科技與研發合作，進一步強化台灣在綠色轉型的優勢。

沈榮津說，政府將積極協助企業，掌握智慧化、電動化、綠能化等契機，並結合台灣半導體產業優勢，擴展台灣產業生態系，站穩全球供應鏈的關鍵角色。並將與產業共同努力，持續以務實的作法，從法規、環境面協助企業因應節能減碳挑戰及掌握新一波的產業商機。