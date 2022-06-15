永豐實今日舉行股東會，小股東關心，永豐實去年9月掛牌，以每股承銷價52元掛牌，但是目前的股價僅42多元，「不要掛了等於掛了」。

永豐實2021年每股盈餘(EPS)4.24元，股東會過每股配發現金股利3元，配發率7成。

針對股價波動，永豐實董事長何奕達表示，美國股市大跌，美國長期債券利率開始倒掛，政治經濟有許多隱憂，通膨造成經濟上面有一些變化，全球資本市場是連動，美股重挫、台股也就跟著受災，股價波動難免，尊重資本市場的機制。

經營層面上來說，從消費者生活開始努力提供健康安全的生活，銷售或者研發產品都努力達成這個重要的目標，謝謝股東的期許，未來也會繼續為消費者、為更好的ESG努力，創造合理的長期投資價值。

展望2022年，雖因主要國家疫苗接種進度加快，民眾生活逐步恢復正常，全球經濟復甦態勢明顯，不過在復甦過程中遇到半導體、航運物流、能源供不應求等影響加上疫苗分配不均，使得全球經濟成長產生分歧，通膨更是2022年關注的重要議題，全球能源、糧食、商品價格紛紛飆漲達到高點。

與日常生活息息相關的餐飲民生物資，因消費頻率高更容易感受到漲價，從心理層面影響到實際的消費行為中，極易造成短期搶購、囤貨、消費趨勢保守等。而在全球不均衡的經濟復甦之下，面對供應鏈的不穩定、漿價起伏及中美貿易戰諸多發展變數，必須更謹慎與彈性的因應，精進生產製程，嚴陣以待妥善因應。

至於永豐實今年初衛生紙已經漲過一波，外界關心，旗下的衛生紙還漲不漲？永豐實回應，國際局勢變化多端，俄烏局勢也還未穩定，密切觀察原物料的趨勢，審慎因應成本變化，彈性規劃當中。