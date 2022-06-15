疫情衝擊，民進黨台北市長呼聲最高的衛福部長陳時中，近期民調直線下滑，傳出綠營內部「非陳時中不可」的聲音漸消退，摔下神壇，藍營則建議要把握「討厭陳時中」氛圍。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安嗆，政府沒有做好準備，就放任民眾與病毒共存，超前部署根本是謊言，後續要做的補救更是荒腔走板。

對於陳時中防疫不利，流失許多中間選民的支持度，民進黨內「非陳時中不可」的考量也逐漸消退中。蔣萬安指出，民進黨年底終究會派一個人，但無論是誰，他就是做好萬全的準備，接下來提出政策願景，以及對於城市未來發展的藍圖，積極爭取每一位市民的認同與信任，一步一腳印勤走基層。

至於國民黨內則建議要把握「討厭陳時中」氛圍，蔣萬安回應，這段期間的防疫工作，大家感受到對指揮中心及政府的作為非常不滿，政府沒有做好準備，就放任民眾與病毒共存，所謂的超前部署根本是謊言，後續要做的補救更是荒腔走板。

蔣萬安說，從一開始防疫物資的整備都完全不足、兒童疫苗的缺乏，到後續包括快篩陽即確診、即刻給藥的政策，也是他們一而再、再而三提出來，指揮中心才採納，過程當中所造成的不幸轉為中重症或死亡的案例，都不是國人所樂見。

他還說，包括最近的24小時遺體火化的爭議，到現在指揮中心都還沒有說明清楚、訂定一個明確的規範，都讓不幸離開的民眾及家屬情何以堪。

面對年底台北市長「三腳督」選戰，台北市議員徐巧芯分析，若蔣萬安能夠加強議題設定可以搶到台北市副市長黃珊珊的票。

蔣萬安強調，年底到底三腳督、四腳督，還是藍白合、綠白合，或是要做任何操作棄保，都不是他關心在意的事情，他就是專注在設定的目標，面對年底的選舉，一步一腳印爭取市民的認同與支持。