新北市八里擁有山海美景，過去就是民眾假日出遊的熱門區域，加上近年台北港產業專區開發，以及市府在市政建設的推動下，人口也持續成長，為展現八里的現有建設與未來願景，八里區公所推出願景影片「水岸新八里」，讓民眾看見市府打造八里宜居港灣城的決心以及八里成為幸福港灣的潛力。

民政局長柯慶忠表示，八里近幾年人口持續成長，至去年已突破4萬人，人口年齡層落在20至60歲之間，是成長中的港灣城市，更是青壯年城市，同時隨著近年市府推動新北市2030願景工程，積極投入各項建設，引進民間投資，生活機能趨於完善，極具發展遠景，也吸引更多人移居到八里生活、就業。

八里區長陳炳仲指出，市府持續以「安居樂業」的目標，為八里各區打造有溫度的建設，例如八里交通聯外路網、臺北港產專區打造物流樞紐中心、2030八里淨零碳、輕軌綠廊、全齡化公園等，都在持續著手進行中，公所透過願景影片，展現八里未來樣貌，期待八里再升級，成為宜居、宜行、宜樂、宜遊的幸福城市。

八里在地社團「八里公共事務監督聯盟」創團管理員褚亞倫觀察，八里擁有觀音山及台灣海峽得天獨厚的山水美景，在台61、台64快速道路建置後，大幅提升聯外交通的便利性，加上左岸公園、水岸自行車道的完善規劃，以及十三行文化公園等多處共融遊戲場，不僅觀光人潮逐漸增加，移居八里的民眾也越來越多。

此外，除了近期新竹物流的進駐，麗寶集團也看好未來淡江大橋開通與105市道拓寬，使八里交通更加完備後的發展潛力，以33億標下台北港特定區近萬坪土地，可望為八里地區帶來更多的就業機會。