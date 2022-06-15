國境開放前，到有著「台版奈良」之稱的馬祖大坵島遇見超萌小鹿斑比。（易飛網提供）

「看見台灣」飛行體驗，翱翔天際，用截然不同的視野欣賞最美東台灣。（易飛網提供）

暑假來到小琉球海洋天堂，與海龜一起浮潛。（蟹老闆專業浮潛提供）

迎接暑期旅遊旺季，旅遊電商易飛網宣布推出「Fun暑假 親子旅行這樣玩」活動，並針對團體遊程及華信假期等自由行商品釋出最高享第二人現折千元的早鳥優惠，不論是飛上高空俯瞰山海美景、潛入水中窺探海底世界或是玩翻陸上遊樂園，即日起透過易飛網「零接觸」行動支付服務，「嗶」一下即可輕鬆來趟馬祖、澎湖、金門、花東及小琉球的夏日小旅行。

易飛網董事長周昀生指出，儘管邊境政策逐漸鬆綁，但在旅行社「禁團令」持續、返台旅客仍有居家檢疫要求、國內五歲以下孩童未能接種疫苗及日本尚未開放自由行觀光客入境等四大限制下，國人出國需求恐尚無法見到立即且明顯的復甦，故可預期國旅近期仍是市場主力，因此，易飛網仍持續穩健地佈局國旅市場，並針對暑假檔期推出優惠活動，輔以政府祭出的振興措施挹注，盼能提供市場誘因，並提供旅人多元化的旅遊商品選擇。

周昀生表示，本次活動強打最夯離島首選馬祖，近期在五星首長七連霸的連江縣長劉增應帶領下，馬祖連續六年蟬聯「幸福城市」非六都冠軍寶座，即使近日受本土疫情攪局，觀光客數較往年仍有六至七成，而易飛網總代理的南北之星快輪即提供旅客最佳交通解決方案，另其他商品亮點包括團體遊程第二人折扣千元、金門四天三夜2000元有找超優惠行程、台東兩人成行太平洋沿岸翱翔飛行體驗、華信假期自由行第二人現折600元等，而易飛網提供的「零接觸旅遊」行動支付服務，前述旅遊商品通通適用，讓旅客玩得盡興也安心。

易飛網說明，馬祖首推團體行程台版奈良─大坵島三日，將可搭乘南北之星快輪前往馬祖，並到梅花鹿天堂與上百隻超萌小鹿互動玩耍，行程囊括必朝聖的世界奇景藍眼淚、南北竿戰地風情以及品嚐超浮誇巨無霸豪華海鮮鍋等。

易飛網鼓勵民眾響應零接觸旅遊趨勢，凡於官網以台灣Pay消費滿額達2000元(含)以上，且選擇第一銀行金融卡或帳戶付款，最高可獲得價值500元旅遊金回饋，可折抵易飛網全商品。更多「Fun暑假 親子旅行這樣玩」早鳥優惠活動請洽易飛網客服專線(02)7725-0800轉4，或至易飛網官網訂購。