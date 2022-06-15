因應政府新南向政策與國家發展委員會推動之重點產業人才需求，樹德科大今年再度籌設「資訊管理系-新南向國際學生產學合作計畫專班」，提供菲律賓學子多元入學管道。樹德科大副校長嚴大國與菲律賓宿霧省教育局局長Marilyn Andales博士於本(6)月11日以線上視訊會議締結盟約，簽約儀式在菲律賓中維賽亞區教育廳總監 Salustiano T. Jimenez博士見證下，展開新的教育合作里程碑。Salustiano T. Jimenez總監並特別感謝教育廳前總監Juliet A. Jeruta博士六年來為雙方搭起的合作橋樑。

副校長嚴大國表示，樹德科大在2016年起即與宿霧地區各教育局結下良緣，並在2017年造訪宿霧省，局長Marilyn Andales博士當年熱心規劃的參訪行程，讓人對宿霧留下美好印象，故今年的招生方案中，特別為宿霧省學生設置獎助學金方案以協助來臺就學，同時開啟國際產學合作計畫(簡稱：IPIAC)，相信雙方相輔相乘的交流合作，可以為彼此帶來巨大的價值。

嚴大國進一步表示，Marilyn Andales局長曾為Lapu-Lapu市教育局推薦11名當地高中教師進入樹德科大設置於國立菲律賓大學宿霧分校合作開設之「應用設計研究所赴菲律賓境外碩士在職專班」，11名高中教師均完成學業並獲得設計碩士學位，皆已返回原工作崗位繼續執教鞭，求學精神令人欽佩。

線上視訊簽約儀式，樹德科大邀請二年前來台灣就讀應用設計研究所，今年並以第一名畢業的菲律賓籍碩士生Mar Onell Booc分享在臺灣及樹德科大的求學生涯；該校國際及兩岸事務處副處長劉昆祐團隊亦特別說明獎助學金補助項目、一般外籍生或國際產學專班生之雙軌招生入學內容，讓大家對學校的具體作為有更深入的認識。宿霧省教育局高中教育科長Clavel Salinas博士直言，本次活動對宿霧省高中生來說，真是一項讓人雀躍的資訊。