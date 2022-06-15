萬物皆漲，房價漲勢更是驚人，但你的薪水追得上嗎？央行日前於「第16期金融穩定報告」中指出，去年不動產市場交易活絡，帶動房價走高，全國房價所得比攀升至9.46倍，已追平2017年第2季高點，民眾購屋負擔持續走升中。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，依據世界銀行定義，房價所得比最好落在4倍至6倍間較為合理，當房價所得比太高時，收入所得跟不上房價，將導致家庭負擔過高，進而排擠其他正常消費。目前台灣房價所得比已追平歷史高點的9.46倍，民眾的購屋壓力和痛苦已是不可承受之重。且根據勞動部、內政部實價登錄統計資料，全台近三年來住宅總價漲了20.1%，期間薪資卻僅成長4.3%，房價上漲的速度超過多數受薪階級負擔能力範圍，要光靠薪資達成購屋的夢想，對現代人來說是越來越不易。

永慶房產集團根據內政部實價登錄統計2019年到2021年全台房價漲幅，比對勞動部公布的「勞工平均提繳工資」，發現近三年來全台房價漲幅達20.1%，而平均提繳工資卻只成長4.3%，房價漲幅是薪水增幅4.6倍，漲幅之懸殊可見一斑。陳金萍表示，國內近年在經濟表現穩健成長、低利及資金浪潮等多重力道支撐下，帶動自住、置產購屋需求出籠及市場看漲房價的預期心理，全台房市買氣大噴發，房價漲勢勁揚。短短三年內，全台平均購屋總價漲幅達20.1%，從1006萬元增加到1208萬元，增加了202萬的房價負擔，房價飆升的速度相當有感。反觀，2019年勞退每人每月平均提繳工資從3萬9370元，到2021年成長至4萬1075元，僅增加4.3%，雖然工資有上升趨勢，仍不敵房價漲勢凌厲，受薪階級想僅憑薪資收入購屋，似乎是個艱辛的任務。

房地產市場在眾人追逐交易下，房價迅速飆漲，但當薪資水準不高，且成長緩慢時，受薪族要想以「薪水存頭期款」、「薪水繳房貸」，變得越來越困難。若以全台平均總價1208萬元、貸款8成、20年期本息平均攤還的條件下，以4月五大行庫新增房貸利率1.561%來計算，每個月須繳4萬6905元的房貸，已超過平均提繳工資4萬1075元；儘管貸款年限調長至30年期，每月應繳房貸也要3萬3949元，房貸已占薪資8成以上。陳金萍表示，這意味著高達8成以上收入都要拿去繳房貸，對於受薪族來說，是非常大的經濟負擔，勢必嚴重壓縮其他生活支出，且未來央行若持續升息，每個月房貸支出還會增加，房貸負擔壓力不容小覷，甚至可能會出現買房後無力負擔的狀況。