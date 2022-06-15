111學年度個人申請今日放榜，108課綱首屆強調素養與跨域，北市私立名校延平中學表現亮眼，共有18位學生錄取醫、牙學系；56位學生錄取台灣大學，包含電機系7人、資工系3人、法律系2人、財金系5人、藥學系2人等在各領域有著優異表現。

延平中學指出，其中錄取台大醫學系的隋尚妘更打出了醫學系申請全壘打的優異表現，包含台灣大學、陽明交通大學、台北醫學大學、高雄醫學大學、中國醫藥大學、國防醫學院都給予隋尚妘正取的肯定。

延平中學校長張漢鏞表示，近年隨著半導體與人工智慧產業蓬勃發展，學生選填電機、資工相關科系人數遽增，更期許錄取電機系的同學相約攜手共進台積電，學生的多元發展，充分展現落實108課綱精神，幫助每位同學進入理想的大學科系的願景。

張漢鏞說，108課綱重視學習歷程，與舊制度最大的差異在於藉由參採更多元表現來激勵學生適性發展，延平中學本著「適性揚才、成就每一個孩子」的願景，帶領教師研發符合新課綱的課程，藉由系統化教學提升學生能力。

為了幫助學生適性發展，引導他們自主學習，張漢鏞表示，延平中學斥資數億新建大樓，打造大學級的實驗室與各類專科教室。

張漢鏞說，在「軟硬體兼備、教學全方位」的環境中，學生孜孜不倦的學習、成長，最終延平學子果然不負眾望，在申請入學放榜時繳出一張亮麗的成績單。