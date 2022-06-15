黃玉芬贏得初選，將獲國民黨提名參選彰化市長。（吳敏菁攝）

黃玉芬贏得初選，將獲國民黨提名參選彰化市長。（吳敏菁攝）

國民黨舉辦彰化市長選舉初選，前議員黃玉芬和彰化縣機要祕書張東正競爭激烈，經過3天晚上電話民調，15日上午10點開封，公布結果，黃玉芬平均支持度51.640％，高於張東正48.360％，將提名黃玉芬，彰化縣黨部主委蕭景田也強調，張東正不會脫黨自行參選，藍綠對決的戰局正式展開。

今天公布民調結果，黃玉芬出席，張東正則派代表到場，結果出爐，黃玉芬表達感謝張東正，表示彰化從來沒有女性當過市長，希望給年輕人、女性機會。

黃玉芬表示，有人說她太年輕，但新竹市長林智堅也是39歲，把古城變化成跟得上時代，年齡不是問題，未來會向更多前輩請益，也會向張東正請益，並呼籲團結，表示以無黨加入國民黨，就是希望結合在野的力量，重視人民生活最重要的。彰化改變太慢了，建設、交通、人民生活得更好，都很重要。未來有很多政見將會發表在臉書，讓民眾來判斷哪位當市長才是更優秀。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，黃玉芬和張東正都是優秀的同志，透過民意來決定代表參選，不擔心張東正脫黨自行參選，國民黨仍有很大的空間給張東正揮灑，以張東正的能力，可以協助市政、縣政，更樂見張東正加入黃玉芬團隊，相輔相成，打贏這次選戰。

民進黨彰化市長林世賢已獲提名將拚連任，得知對手陣營的結果，恭喜黃玉芬，表示這是一場君子之爭，相信未來市民會以檢視市政，看參選人過去都做了什麼，做出最好的選擇。