中碳（1723）受惠國際油價攀高，驅動煤焦油等產品上漲，去年營收與獲利大幅成長，因此，15日股東常會通過配發現金股利4元，並改選9席董事。董事長杜清芳表示，為了因應未來電動車、儲能及特殊碳材的產業需求，同時擴建碳材產線，希望在產業快速變化的洪流中，「為中碳站穩另一隻腳。」

杜清芳致詞時指出，2021年全球雖仍受變種新冠病毒肆虐，但因疫苗施打普及，全球經濟已由谷底翻揚，各產業明顯復甦，中碳在景氣回升之中，營收及獲利均較前一年有長足的進步，其中，合併營收79.82億元及淨利10.97億元，分別成長49％及55％，主因為受惠於下游需求升溫，出貨順暢，加上油價上升，帶動各主要產品售價提高所致。

杜清芳表示，中碳多年致力於各項碳材料的開發，隨著全球減碳及綠能產業漸露曙光，客戶提貨量逐月增加之下，碳材料在2021年也開出不錯的成績單，因此，中碳經審慎評估後，已經董事會通過碳化二線及高純度碳材料的石墨純化爐擴建計畫，今年初也通過石墨二期的擴建案，以因應未來電動車、儲能及特殊碳材的產業需求，希望在產業快速變化的洪流中，能順利站穩另一隻腳。

杜清芳說，全球目前面臨氣候變遷的挑戰，各國政府至各產業均全力投入減碳的行列中，中碳為了配合此一政策目標，將2022年訂為ESG（環境保護、社會責任及公司治理）元年，並已在去年成立公司治理暨永續委員會，訂定短、中、長期的各項ESG目標，及已委請專家協助有關氣候相關財務揭露（TCFD）的進行，完成風險矩陣圖，另明確訂定減碳目標，並完成溫室氣體盤查及驗證等作業。

展望今年，杜清芳表示，今年上半年全球籠罩在高通膨及俄烏戰爭的陰影下，油價頻創2014年以來的新高，以致原物料價格居高不下，雖有許多挑戰，但中碳仍繳出不錯的成績單，累計今年前5個月，自結合併營業收入為45.48億元，較去年同期的29.61億元，增加53.58％，合併稅前盈餘8.32億元，較去年同期的4.95億元，增加67.9％，上半年營收及獲利仍持續大幅成長。

另外，中碳總經理方明達表示，中碳除了成功研發的小粒徑高倍率UF系列產品，正式銷售至日本、大陸知名電廠之外，等方性石墨產品也逐步推廣、銷售，並持續開發高純度坩堝產品，應用在化合物半導體碳化矽長晶，經送客戶試用，已初步通過線上評估，送樣驗證。

中碳15日改選董事的6席一般董事，當選名單包括，中鋼法人代表翁朝棟、杜清芳、王錫欽、方明達、以及中橡法人代表辜公怡、趙天福，3席當選獨立董事為謝幸樹、王元宏和徐遵慈。