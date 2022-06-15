1名美髮師在《爆怨公社》發文，他幫一名行動不便的女客人客製化剪髮，怎料對方竟要求他幫忙買啤酒到家中，邀原PO陪聊，事後他請客人換一位美髮師，遭對方嗆：「違約」，他憤怒表示：「我的職業是美髮師，不是喝酒陪聊」，文章一出引起熱議：「看起來是莫名奇妙的人」、「備案吧，他有恐嚇意圖」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》爆料，因為女客人行動不便，請他到府上剪髮，還要求幫忙買啤酒，他到客人家後，對方還不斷要求他陪聊，令他大大傻眼，由於後面還有其他預約的客人，他剪完頭髮後便快速離開，事後他告訴客人啤酒錢他不要了，希望對方去找下一位美髮師。

怎料他離開後該位客人還不斷私訊、打電話，要求他再次到家中客製化剪髮，若不來就是「違約」原PO怒罵：「沒簽約怎麼算為違約，且明明是客人不讓他剪髮，還要求買啤酒陪聊，他表示他的正職是美髮師，而不是來陪酒聊天。」

文章一曝光，不少網友們紛紛回覆：「一個好可怕被纏的感覺」、「訊息看起來是莫名奇妙的人」、「男生也是要懂得保護自己」、「好可怕，這種人離遠一點好」、「封鎖對方，吵死惹!剪個頭髮而已，毛那麼多」、「還是不要客製化好了，麻煩上身」、「備案吧，他有恐嚇意圖」、「報警阿，這裡面好多關鍵字恐嚇」、「是不是應該先報警處理，等等遇上可怕的事」。

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