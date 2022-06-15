知名YouTuber蕾菈（Lyla）擁有精緻的五官與超兇猛的火辣身材，加上她還是「反骨男孩」成員，自然不做作的性格受到大批粉絲們喜愛。而去年她認愛DJ湯宇後，今年2月兩人便選擇在男方生日當天登記結婚，婚後也開始享受一家三口的幸福生活，並經常不吝嗇在社群媒體上互動，近日與老公和朋友們出遊，曬出一系列比基尼辣照，獲粉絲們狂讚。

近日蕾菈和DJ老公湯宇前往澎湖吉貝島出遊，她昨（14）日曬出美照，發文寫下「今天的記憶是帶著海水味道的，澎湖真的好美，尤其是吉貝島的沙灘」，同時偷偷放閃「跟阿湯（湯宇）在一起後去了好多地方，快把台灣走透透了」，照片中蕾菈站在海裡，水位剛好到腳踝，背後是藍天白雲，天氣看起來相當晴朗，她身穿紅色比基尼，大方秀出前凸後翹的火辣身材，渾圓上圍和深邃事業線讓人移不開目光，蕾菈開心在海邊玩樂，奔跑的模樣被鏡頭捕捉下來，除了單人照，她拉老公湯宇一同入鏡，彎下身貼著湯宇，時而熱情擁抱接吻，甜蜜畫面閃瞎許多網友。

發布的限時動態中，蕾菈單手舉起鏡頭，豐滿上圍更加明顯，她更上下移動將事業線和南半球拍進影片，小小註記「老公在後面盯著我」，仔細一看湯宇就站在不遠處，目光緊跟蕾菈，被發現後還裝做看向遠處，小倆口互動逗趣。

蕾菈現身澎湖吉貝島打卡。（圖／翻攝自蕾菈IG）