棺材店開幕要取什麼名字才能一鳴驚人、招攬生意？日前一名網友表示想開棺材店，不知該取什麼店名，該文被轉發到臉書粉專後，爆出5千多則留言，「蓋逝奇材」、「棺人我還要」等各種店名都有，其中「棺我闢室」最熱門，幽默的雙關店名被4千多名網友按讚。

一名男網友日前發文，表示想開一間棺材店，但礙於服務性質特殊，不好大肆宣傳，因此想取個響亮、印象深刻的名字，卻不知道要取什麼比較好，求廣大網友幫忙想想，之後該文被臉書粉專《加藤軍台灣粉絲團2.0》轉發「棺材店可以取什麼名字？」引起網友熱烈討論。

「棺材店可以取什麼名字？」引發熱烈討論。(翻攝自 臉書加藤軍台灣粉絲團2.0)

對於棺材店名，網友創意無限，有人將棺材店取為「棺心您的身體健康」、「棺棺難過棺棺過」、「歡迎棺臨」、「蓋棺全收」、「棺之陵」、「棺渡自燃保護區」、「正棺裝」、「好大的棺威啊」、「一個棺人七個妻」等。

還有網友把棺材店取叫「萬壽屋」、「永寢房屋」、「四海皆殯友」，其中「棺我闢室」熱度最高，獲4千網友點讚，大呼好有創意，還有人建議叫什麼店名不重要，「辦個試躺活動吧」。