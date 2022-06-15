南韓帥哥YouTuber朴承賢(音譯)，以拍攝健身主題影片聞名，擁有超過54萬粉絲數，平時總給人一種陽光強健的形象，不料最近卻大失言，說自己愛死「月經的味道」，隨即引發軒然大波。

熱愛健身也喜歡推廣健身的網紅朴承賢，經常透過社群跟粉絲們互動，多半是聊健身話題，也很樂於講解、介紹相關健康知識，其YT頻道所推出的影片，被認為相當實用，因此受到對健身有興趣的男、女粉絲支持。

朴承賢近日在IG開放網友們問與答，其中收到的問題，不意外有許多人好奇他的個人資訊及私下喜好，其中，有名網友提問：「喜歡什麼味道？」，朴承賢竟然直球回答：「月經味，會讓我瘋掉」，文末還附上了一顆愛心符號，多數人聽了都感到驚訝，甚至有粉絲擔心他被罵，連忙提醒「喜歡月經的味道，這樣的發言可能會引發議論...還是刪掉比較好」，但朴承賢不覺得如此，還說：「個人喜好為什麼會惹議？」，並再度強調了自己真的很喜歡月經味。

有網友對此事好奇，因此加以詢問：「為什麼喜歡月經味」，朴承賢表示因為「色色的」，笑呼只有他自己能聞，果真這一題引發的議論，甚至招致批評，朴承賢感受到強大的輿論壓力，事後趕緊拍了一支影片上傳，澄清確實是喜歡月經味，但不是每個女生的都喜歡，「僅限我心愛的人，不管是她的什麼味道都喜歡」，之後也在IG發道歉文，表示對於造成大眾不適，深感抱歉，「以後會更小心的」。