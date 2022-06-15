南韓演藝圈於本月14日傳出一名40歲的女演員，早上8點從梨泰院自家門口準備外出時，竟遭自己小10歲的丈夫持刀攻擊，頸部多處受傷，雖經過搶救後已無生命危險，媒體也沒公開該女星的真實身分，但消息傳出後仍在網路上掀起熱烈討論，甚至有網友循線找出該女星就是「催淚天后」崔智友，讓粉絲全傻眼。

根據南韓媒體的報導，一名年約40歲的女演員，一早於首爾梨泰院住家準備外出時，竟遭到守候多時的丈夫拿刀子猛砍，造成她脖子多處受傷，而當地民眾看到後也立刻報警，警方隨即到場將受傷女星送往醫院治療，她的丈夫也被警方以「殺人未遂」逮捕。而報導中雖沒公布受害者姓名，僅透露女星曾是超模出身，也曾以女團身分出道，但團體解散後就轉型成為演員，而消息一出後，網友便立刻進行肉搜。

有網友發現被害人的名字是「ㅊㅈㅇ」字母開頭，與「催淚天后」崔智友的韓文姓名「최지우」字母相同，加上崔智友於2018年結婚時，僅公開老公小她9歲、姓李，當時還傳出老公所經營的APP公司是由崔智友投資的，因此讓不少網友開始懷疑。另外，日本《東京體育報》的報導中還寫道一名知情人士爆料，崔智友的老公曾是江南地區的紅牌牛郎，她為愛替老公洗底，才幫他改名並砸錢替他開公司。

不過，也有粉絲跳出來表示，崔智友與丈夫所住的豪宅並不在梨泰院，而是在首爾論峴洞，案發當天也就是本月11日，崔智友還曾在個人IG限時動態上曬出在家歡慶47歲生日的照片，證明她不是報導中的女星。目前網友也開始懷疑起多名女星，有不少人擔心此舉會讓被害者造成第2次傷害。