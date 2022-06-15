半導體檢測大廠閎康(3587)股東會通過每股配息5元，閎康董事長謝詠芬表示，由於5G、HPC及車用電子等新科技應用持續發展，半導體產業成為各國高度重視之產業，晶片開發及製程技術發展需求日益增加，為提升市場競爭力，閎康將以快速的交期、精良的設備、價格競爭優勢及成本嚴格控管來因應，推升公司營收及獲利持續成長。

閎康今天召開股東會，謝詠芬表示，去年由於新冠病毒疫情趨緩，全球經濟於谷底反彈，雖然外部有中美貿易戰持續延燒，但對內公司透過產品組合優化，加上營運效率持續改善，110年合併營收仍保持近10%的成長，毛利率則由29.63%大幅成長至35.88%，稅後淨利由12.58%成長至17.43%。

閎康110年合併營收為33.61億元，年成長9.78%，稅後盈餘為新台幣5.86億元，較前一年大幅成長52.09%；每股盈餘為9.48元；今天股東會通過每股配息5元，包括盈餘配息2元及資本公積配息3元。

謝詠芬表示，因應市場需求持續增加，今年將進行大規模資本支出，高達新台幣15億元以上，主要用於各地實驗室添購設備以拓增服務量能。在台灣七個實驗室，聚焦擴大MA產能，以服務先進製程客戶；在日本名古屋，則配合當地客戶需求，掌握先進製程及車用電子成長趨勢；在上海四個、廈門及深圳各一個實驗室，則受惠於第三代半導體及當地半導體供應鏈自主化需求快速成長。

閎康採用全球運籌模式持續擴張成長，目前共13個實驗室，主要佈局在台灣，分別在竹北二個、新竹三個、南科二個實驗室，加上海外市場佈局上海四個、廈門及日本各一個實驗室，今年因應客戶需求，深圳預計設立新實驗室，未來將持續在台灣及海外市場持續拓點。

閎康第1季稅後盈餘為1.26億元，年增16.5%，每股盈餘為2.04元，累計前5月合併營收為14.63億元，年增16.2%。

謝詠芬指出，由於5G、HPC及車用電子等新科技應用持續發展，各國認知半導體產業的重要性，競相扶植本國半導體供應鏈。加上半導體先進製程微縮技術持續研發，且世界各國進入5G世代，相關終端產品應用即將百花齊放，半導體產業為各國高度重視之產業，晶片開發及製程技術發展需求日益增加；閎康為提升市場競爭力，將以快速的交期、精良的設備、價格的競爭優勢及成本嚴格控管來面對當前的經濟環境，以期在這競爭激烈的產業環境中創造優勢、掌握先機，使公司業績及獲利持續成長。

閎康持續強化核心競爭力，除自行開發領先業界的各項新型態分析技術之外，亦藉由產學合作深耕研發技術，每年投入2000萬研發費用提供國立大學進行相關尖端科技的主題研究，其研究結果與IP將能與客戶共享，確保閎康維持研發技術之領先地位。

此外，隨服務項目更加完整，目前閎康各項重要設備利用率滿載的狀況下，公司除持續投入更大量的設備以滿足客戶需求之外，並更加大力度擴大招募國際性人才，進軍藍海市場，預期公司業績將隨著產能擴增同步增長。