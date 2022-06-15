14日傳出令全球粉絲震驚的消息，成立9年的韓國天團BTS防彈少年團突然宣布，將暫停整團表演活動，轉而改向個人發展。言下之意，就是BTS將解散，各自將尋找適合自己的路。同時，相關經紀公司的股價也在15日聞風大跌。

BTS的7位成員在韓國14日晚間利用YouTube公布此拆夥訊息，影片的背景是BTS團員很自然地聚在一起共進晚餐，慶祝成立9周年。BTS表示，就算需要休息，未來還是會繼續前進。

BTS指出，身為韓國K-pop流行音樂偶像團體，外界沒有時間等你成熟，也沒有時間可以成長，自己必須不停地創作。同時，BTS也認為自己是與眾不同，不過現在變成怎麼樣，連自己都不知道了。

據悉，這7位偶像已有不同的發展方向，有的還是會繼續唱歌跳舞，有的則會想試試演戲的工作。在2013年6月出道迄今，BTS儼然已經成為全球著名的偶像團體之一，就連美國總統拜登，都曾於5月底在白宮會見過BTS。

打點BTS大小活動，從Big Hit娛樂更名為Hybe的經紀公司，15日早盤開低後，跌幅一度逼近3成，現在則重挫約22%，為15萬韓元。成也BTS敗也BTS，Hybe的股價在2021年11月時，曾經創下新高約40萬韓元左右，迄今下修幅度超過6成。