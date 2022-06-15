和碩(4938)今舉行股東會，小股東抱怨毛利率太低！和碩110年合併營收因受蘋果砍單iPhone 12 mini影響，下降至新台幣1兆2637億元，年衰退9.69%，毛利率為3.69%，歸屬母公司業主之稅後淨利為205億元，每股稅後盈餘為7.71元。

和碩董事長童子賢解釋，這是產業特質，和碩營收很大比例來自buy and sell（一買一賣）模式，客戶要和碩做電腦和手機，但產品內部的記憶體和處理器不是由和碩生產，不會拿到很高毛利，必須是和碩有貢獻附加價值的部分才有辦法拿到好的毛利。以半導體產業為例，設備投資如果要1000億元，往往只能做700億元至800億元生意，因為周轉很慢，所以每做一次都要達到很高的毛利。但和碩設備一年可以周轉20至40次，毛利雖低，但周轉次數多，投資報酬並沒有比較低。

童子賢也表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成產業幾家歡樂幾家愁，以和碩淨值報酬率約12.3%來看，「這個成績不算很拔尖，但還不錯」。在低利率年代，資金放在銀行的報酬率不到1%，如果投資和碩，和碩可以創造就業及淨值報酬率12.3%，把資金結合人才，替社會做有效運用。

和碩總經理廖賜政表示，將透過3個方式去達成毛利率提升。一，做好產能調配、不做浪費投資，這是其一目標。其次，因應勞工短缺，和碩往越南、印尼、印度、北美設廠，去解決缺工，季節性高低峰落差，使產能利用率提升。第三、著重商用產品領域，比如特斯拉下的全年訂單明確，讓和碩準備的材料、人力、資源設備可控，這是符合提升毛利率的方式。

和碩董事長童子賢指出，和碩過去幾年持續積極投入IoT、AI、5G及車用相關技術研發與產品設計，IoT及AI業已規模化並佈署於智慧製造領域；在AR/VR軟硬體整合開發技術方面，更深入鑽研高解析、高對比、廣視角並兼具輕薄特性與符合人因工程之技術，且將應用範疇推進至醫療等多樣化領域。在5G企業專網開發上，已完成開發基於O-RAN架構及3GPP R15標準為技術基礎的5G R15 NSA split 8.0基站系統之軟硬體整合開發，未來將應用於智慧工廠。此外，在車用技術領域上，持續開發次世代行車電腦、多螢幕智慧座艙與多模組車聯網閘道器，並投入電動車充電樁設計生產，促進電動車減碳與自駕技術之普及實現。